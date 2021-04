新烘焙糕點　方便醫肚

早餐、午餐和晚餐之間的時段,偶然會覺但肚空空想吃東西,不想吃得太飽,又不想吃垃圾食物,一塊麵包、一塊餅乾或又一片蛋糕來填肚最適合。坊間近日推出了不少烘焙新品或品牌,無論是名廚主理的麵包或蛋糕,或是外國直送的曲奇,都能即時醫肚。

港台精選風味

很多連鎖麵包店的出品都是中央工場製作,然後再運到各分店隻售賣,風味可能有影響。觀塘新開的美心烘焙所,標榜於店內新鮮焗製各款港、台式手工麵包和蛋糕等,當中特別設計的夾心小吐司系列,就以台灣食材作主打,包括牛肉可樂餅、芋泥鹹蛋黃及麻辣雞肉等。晨烤山口司系列則有吉士醬、車打芝士、黑糖麻糬等配料。港式麵包又豈能缺少地道蛋撻、菠蘿油、炸冬甩和炸沙翁?吃時再配一杯港台特飲如椰汁紅豆冰、港式珍珠奶茶、鮮菠蘿冰及仙草冬瓜茶等,便成簡單下午茶。

全新品牌

每次趕時間,只能到超市或便利店選擇現成的方包,給人的感覺味道總是略遜。資深餅廚及麵包烘焙大師Grégoire Michaud開設的烘焙店,每日由早到晚都大排長龍,他早前便推出全新的零售品牌Bread Pantry,主打純手工麵包,當中的稻麥酸種麵包、白酸種麵包和全麥酸種麵包已預先切片,方便烘烤食用。另外還有農夫酸種麵包、法式麵包和餐包系列等,全部在指定的超市便可購買,客人隨時可品嘗到大師傅手藝,方便又多選擇。

日本直送

大家公認日本的食物高質又美味,雖然現時未能飛到日本,但我們依然可品嘗到當地美食。朱古力品牌Godiva近日推出由日本直送的限量福岡士多啤梨及牛奶朱古力曲奇禮盒,日本福岡縣的甜王士多啤梨、士多啤梨汁配白朱古力夾心,清香甜美,另一款是傳統的牛奶朱古力曲奇。沖泡一杯咖啡或熱茶來配曲奇,感覺剛好。

藝術糕餅

遇上特別節日想慶祝,一個精緻設計的蛋糕,絕對能錦上添花。上環新開設的date by TATE,就帶來多款新設計的糕餅,本地蜂蜜士多啤梨撻選用日韓士多啤梨、檸檬雪芳蛋糕和蜂蜜吉士忌廉製作,Ode to Lotus Pond以荷花池作靈感,內裏是開心果味費南雪蛋糕,美味而造型別致。至於山水畫造型蛋糕 Ode to Shan Shui,清雅脫俗,其他還有攪鬼的腐乳芝士蛋糕和Ode to Ginkgo,同樣有加入中式食材,讓大家味蕾煥然一新。

網店實體化

近年有不少網店的出現,若然客人反應良好,分分鐘有機會開設實體店。網店Arte by Padaria一向以精緻的蛋糕而著名,今個月剛於上環開設實體店,店內除有人氣的彩虹の丘(七彩味道戚風蛋糕)、火山 (焦糖布丁流心香蕉蛋糕)和黑鳳凰 (竹炭朱古力紅莓堅果蛋糕 )外,亦新增如歐式麵包、英式三文治和美式曲奇等廿多款的麵包系列,無論是低溫發酵18小時的法式酸種長法包,又或是香甜的蘋果肉桂卷都有。由現時至5月31日,店內亦有不同的新張優惠,大家可以慢慢揀。