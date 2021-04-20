凌文龍首做男一大挑戰　陳漢娜讚幽默歡樂聲滿載片場

藝人陳漢娜（Hanna）與凌文龍今日現身ViuTV新劇《IT狗》的開鏡拜神儀式，2人是首度合作，在劇中有曖昧關係，他們都自言拍劇經驗不多，需要適應，凌文龍說：「呢部係我第1部正式做男主角嘅電視劇，係好特別嘅一次，對我嚟講係幾大嘅挑戰，都有啲唔慣。拍攝時間長，由上午拍到夜晚，又要準備第2日嘅功課，所以唔係瞓得好多，體力上係挑戰。」Hanna亦認同，因拍劇要日日開工，時間緊迫，拍電影就沒有這麼密集：「我都係第2次拍劇，上一部劇只係客串一集，仲要係幾年前。」

講到劇中角色，凌文龍稱經常被人欺負，Hanna就指雖然對方的角色說話白痴，但仍要無條件支持對方，笑指這方面難度高。Hanna大讚凌文龍本人富幽默感：「導演唔叫停，我哋就keep住講笑，一話cut我哋就笑出嚟。不過大家又冇乜NG，我哋會忍住。」凌文龍笑謂大家早上拍劇時笑聲不斷，是歡樂早場。

另外，李炘頤（Alina）跟男友一同拍劇，不過就未有同場及對手戲，笑言只是「半情侶檔」，她指不想2人在劇中飾演情侶：「最好唔好啦！又要鬧交，好攰呀！」又謂擔心2人Cut機後仍然繼續鬧交。