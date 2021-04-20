東沖有料到：泰國疫情第三波

泰國政府出動了陸軍於各省府及曼谷興建了方艙醫院來應對第三波新冠疫情， 醫院內更採用了以再造紙製成的病床。（胡慧沖提供）

泰國現在爆發的第三波新冠疫情，比第二波的影響來得更大，全國77個省府都有確診個案。

雖然變種病毒的危險性據講沒有以前的那麼大，但傳播力也頗高，導致當下所有省府都有病患者。而泰國政府出動了陸軍於各省府及曼谷興建了方艙醫院來應對疫情，入住的患者都是情況不算嚴重的確診者，接受治療並痊愈的話，14天後便可回家；若情況轉差的話，則會送到醫院進一步處理。方艙醫院內部環境也算不俗，於網上看到病患者在醫院內打機過日辰，也可四處走動，感覺猶如去了度假營。值得一提的是，有泰國公司提供以再造紙製成的病床，既減輕成本，也提高了效率及更環保。

泰國人也在這段期間發揮了創意，發明了Hospitel這個主意。簡單講就是Hospital結合Hotel而成，有部分私家醫院跟周邊的酒店合作，趁現時酒店沒有旅客入住，便將確診病人送到酒店作隔離及治理。當然這個服務是需要付費的，但卻可以得到更舒適的治療。

上周四泰國政府也公布了新一輪的政策。上年同期為了應付疫情，泰國政府當時實施了宵禁，同時所有的公園、健身室、按摩中心及理髮店等均要關閉，商場則只可開放地面及食肆樓層（但不可堂食，只可外賣）。但今時今日泰國沒有宵禁，只規定曼谷及清邁等高危地區的便利店在晚上11點至凌晨4點的時段關店，而商場、健身室及電影院等可繼續營業，不過酒吧之類的歡樂場所則要關閉兩星期，希望大家於14日內能自律，減少到人多的地方，待情況好轉後便可恢復正常。14天後若情況轉差，就難免會有更嚴厲的管制，甚至再次宵禁也不足為奇。

但即使面對第三波疫情，當地人並沒有太多擔心，周末的商場依然多人，眼見CentralWorld的人氣壽司店更加大排長龍。希望兩星期後，情況有所好轉，第三波疫情盡快消失，畢竟之前提出讓打了疫苗的旅客前往布吉島等地不用隔離，這個提議還是建在的，期望不會受到這波疫情影響吧。

胡慧沖