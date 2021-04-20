胡鴻鈞唔在乎做一哥　Welcome許廷鏗返「娘家」

歌手胡鴻鈞（Hubert）今日到新城電台宣傳新歌《整親》，他透露已拍畢無綫新劇《十月初五的月光》，將於4月底再入劇組拍攝短篇時裝新劇，故特別珍惜期間20多日的宣傳時間：「跟住就要試造型、圍讀，仲會寫吓歌。」

講到新歌MV於星夢娛樂頻道上架，問到是否已回歸星夢做「一哥」？他表示仍然是自由身，還未動筆：「依家仲溝通緊，等可以正式公布就會盡快同大家分享，傾談階段啦！」笑問爭甚麼才簽約？他即自認衰仔：「爭我衰囉！因為太忙，但其實我從來都冇諗過要爭做『一哥』，亦都唔Care。（呢個稱號好大壓力？）正所謂『哥前哥後三分險』，我都係做番自己嘅音樂就得，搵公司都係想搵間有共信任、有相同理念，哥唔哥就真係唔介意。」

同時亦有傳昔日密友許廷鏗將會重返「娘家」星夢，問到Hubert會否擔任合約有變數？他說：「公司要同咩歌手合作唔係我控制到，最重要係大家一齊做好音樂。（簽晒嘅話又多一個人爭喎！）冇話爭唔爭，大家都係香港樂壇嘅一分子，最緊要搵到自己個方向。（期待再做同門歌手？）從來我都好Welcome所有香港歌手，係同一個家庭。」

另外，Hubert為配合新歌主題準備了刀削麵及急救包做派台禮物，心思十足！他笑說希望份禮物有個記點，再笑嘲「刀削面」3字是由出道至今，聽大家對自己講得最多的評價：「呢隻歌同自己親身經歷有好大關係，都係源於自己，就決定搵代表到自己嘅刀削麵送畀大家。（會唔會叫DJ『削麵還父』，送畀爸爸食？）可以食㗎！好食再問我拎！」笑問現時是否成功轉移視線至緋聞而減少再被「攻擊」整容？他大方笑說：「冇出道咁多，但係件好事，證明我仲有被討論嘅價值，只係Topic唔同咗。」