每集袋逾70萬　李帝勳拍《模範的士》疑用替身惹爭議

韓星李帝勳、李絮與金義聖合演的SBS新劇《模範的士》於本月9日首播，首集就被觀眾批評場面太暴力及露骨，但收視未有受到影響，第4集更升至15.6%的新高，而曾在發布會上表示有為劇集的動作戲接受特訓的李帝勳近日就因為疑用替身而惹爭議。

有韓媒指在第2集戴面具的動作場面並非李帝勳親身上陣，而第4集中李帝勳在天台的打鬥場面亦是用替身：「即使製作組找來和李帝勳體形及髮型相似的替身演員，但一看就知道不是他本人，而他親自參與的動作戲就十分不自然，雖然他擁有結實的身形，但在運用身體時就似變成沾了生理鹽水的藥用棉花一樣垂下來，要拖着這個沉重的身體去拍動作戲，當然很難做得似模似樣，為了要提高質素而要用替身吧。」

而韓媒指他每集劇酬為71萬港元，16集就共袋逾1,130萬港元，指他當初接拍劇集明知會有很多動作戲，但卻要靠替身完成，批評他欠缺作為男主角的責任感。

不過有網民就認為他用替身拍動作戲並無問題：「比起受傷，當然是用替身更好吧」、「我看劇集的時候完全沒有發現」、「那個場面太快了，我根本不知道」，亦有網民認為是導演的問題：「替身演員不是應該戴假髮嗎？」、「替身演員的髮型跟李帝勳差太遠了。」