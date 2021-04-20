米雪送廖啟智最後一程：最懷念佢嘅跑步英姿

藝人方中信、鮑起靜、米雪出席廖啟智安息禮後接受訪問，神情哀傷的鮑起靜指儀式安詳和溫暖，大家雖然很悲傷，但抱着祝福的心情送別智叔。

米雪表示最懷念智叔的跑步英姿，她說：「智叔跑姿好靚，記得自己初初加入，佢好照顧我。」方中信一度哽咽不能說話，平復一回後說：「同智叔合作電影《無雙》後，周潤發叫大家一齊跑步，已經4年，睇住佢好開心、好開朗，直到佢離開我哋，真係好唔捨得。（最後幾時見面？）最後一次見面係上年11月尾，冇去醫院去探佢，唔想騷擾佢，都知道佢呢個病唔係容易醫好。（送別智叔最後一程已經冇遺憾？）冇遺憾，大家一齊跑步呢幾年，睇住佢個人變得開朗、開心。」

鮑起靜則說：「相信我哋以後跑步，智叔都會喺我哋身邊，我跑步係C組，佢係A組，但係成日都會來來回回睇吓我哋。（最欣賞智叔乜嘢？）佢對工作揸得好實，唔容易放棄，同佢一齊做舞台劇，佢每場戲都演得好穩，好犀利，同埋好關心電影圈嘅發展，真係好熱愛電影工作。（智叔遺願拍電影？）一定會拍得成，大家一呼百應。」問到可擔心陳敏兒的情況？米雪表示：「唔擔心，佢好堅強，喺儀式上帶領我哋進行咗一個安詳，開心地送別智叔。」