【謎底揭曉】唔係做高層！馬浚偉擔任電台節目主持

藝人馬浚偉早前被瘋傳將出任電台電視部高層，今日他現身電台以行動化解傳聞，實情是為電台主持全新節目，幫助社會基層兼弱勢社群。席間除了有簽約儀式之外，車淑梅更以神秘嘉賓身份出現，送上「心耕天下」4字給對方，祝其節目有好成績。

電台高層於台上大爆馬浚偉被傳做高層的內幕，事緣他於飯局邀請對方合作，豈料馬浚偉講笑話要坐助理廣播處長個位，故傳聞因此而起，最後有替對方多次澄清。

受訪時馬浚偉解釋坐「高層個位」只是說笑，又三番四次否認出任電台電視部高層：「我冇可能係一個公務員，要係有公務員合約先做到要職，咁我咪要掉低自己啲業務？呢個係冇可能。」不過他不排除以兼任身份形式合作，承認的確有跟電視部傾過偈，但全部都未落實：「只要係內容、模式OK都有合作空間，咩職位有咩所謂，都係虛銜一個冇意思，我夠係4間公司嘅CEO、學校老闆兼打雜。」

講回新直播節目，他表示是由5月頭開始，逢星期一至五晚10時至12時，惟他同時身兼多職、又剛承認返無綫做訓練班校長，問到是否時間管理達人？他自詡非常善用時間，即使時間表劃到五顏六色，每日都可以瞓足8粒鐘：「衡量過先應承嘅，嚟緊都有一段長時間喺香港，同埋我冇當工作係工作，亦又唔係為錢而做，完全冇任何壓力。（做幾多集？）冇講㗎，做到我冇氣、唔知想點做為止，哈哈！」

至於談及無綫訓練班進度，他透露下星期會進行面試，現收到1,800個申請，之後先會做初步審批，繼而再有2次面試，最後會於5月尾開一班共30人，上堂加實習為期6個半月：「有一半嘅時間我會喺度，亦會教同學仔，分享舞台經驗。」