Subaru Outback 2.5i-T EyeSight　再多一隻眼

全新第6代Outback搭載全新SGP全球模組化底盤，整體剛性進一步提升，配合平衡桿、前獨立麥花臣、後獨立雙搖臂的懸掛系統設定，帶來更出色及穩定的操控，有效吸收路面震動及減低路噪。（胡振文攝）

Subaru第6代Outback抵港，換上全新底盤，車身體積亦進一步放大，引擎經重新調校，車上科技配置更獲全面提升。包括：車載的EyeSight駕駛輔助系統進化至4.0世代，一對EyeSight鏡頭一併升級，並新增具個人化智慧臉部辨識、專注力/疲勞駕駛偵測警示的智能駕駛警示系統(Driver Monitoring System)連車內獨立鏡頭等。新Outback賣點多，以下10多個重點你不能不知。

1. 車身體積進一步放大，車身長、闊及高分別增加50mm、35mm及70mm，來到4,870×1,875×1,675mm的水平，軸距則為2,745mm。

2. 經全新調教的2.5L 缸內直噴水平對向自然吸氣引擎，最大馬力及扭力分別為169ps及252Nm 。

3. 特設智能駕駛警示系統(Driver Monitoring System)連接中控台頂的獨立鏡頭，具備個人化人臉辨識、專注力及疲勞駕駛偵測警示3大功能。

4. 只需幾個簡單步驟，先完成人臉識辨設定，系統便能於行車時對駕駛者面部作出偵測，當發現出現分心或疲倦時情況，發出警示聲音及儀表警示圖提醒。值得一提是，進行人臉識辨設定時，系統連駕駛者的座姿、兩邊側鏡角度、冷氣調節、以至儀錶顯示設定都一併記下，並可於下次旅程自動回復預設，相當個人化。

5. 安裝在前擋風玻璃的一對全新EyeSight鏡頭，對四周環境的識別能力更強，全天候幫你𥄫實前方路面。

6. 車載EyeSight 4.0駕駛輔助系統，新增線道維持置中功能，與既有6大駕駛輔助功能(主動車距控制定速巡航、起步提示、線道偏離警示、線道防預偏擺警示、預警式煞車及防撞動力管理)，為行車安全護航。

7. 支援Apple CarPlay或Android Auto的多媒體資訊系統，升級至11.6吋觸控直芒，內建自動導航，更可直接介入切換X-MODE系統內的「雪/泥土」、「一般」及「厚雪/泥巴」3種駕駛模式，輕鬆應付不同路況。

8. 全景式鏡頭顯示系統，有助掌握車前、車後及車側路況。

9. 全車座椅均採用Nappa真皮包裹，一對前座備有10向電動調校，駕駛席還配備記憶功能。

10. 前及後排均設有雙USB充電插座，方便駕駛者及乘客行車期間為隨身Gadgets充電。

11. 電動尾門除可透過傳統開門鍵、車匙遙控，特設在廠徽內的感應器，即使雙手拿着東西，只需貼近廠徽動動手肘，毋須直接觸控，車門自動打開。

12. 尾箱標準容量522L，翻平後椅後最擴大至1,711L。

13. 電動天窗及由12個喇叭組成的Harman Kardon鑽石級音響系統均屬標準配備。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：水平對向四汽缸自然吸氣

容積：2,498c.c.

最大馬力：169ps/5,000-5,800rpm

最大扭力：252Nm/3,800rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：Lineartronic CVT波箱

平均耗油量：7.2L/100km

車身體積：4,870×1,875×1,675mm（長×闊×高）