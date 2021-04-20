籃兒當入手！NBA機殼還原手感

打籃球，有人愛鬥球技，有人愛鬥裝備，若然閣下是後者，最近又多樣裝備可以炫燿，就是CASETiFY新推出的一系列NBA機殼，拎住喺場邊跟隊，唔打得都睇得！

事實上CASETiFY早於今年年初就跟NBA合作，當時一款18K金製「Trophy Case」限量版機殼甫推出就賣斷市。今次再度合作，款式更多更廣，其中最爆是一款荔枝皮籃球造型手機殼，採用了籃球的元祖橙色，摸上手有凹凸手感，並在下方刻有金色聯乘Logo，球迷一定愛不釋手。

便宜一點有以30支球隊作設計靈感的機殼，每隊各有3個款式，分別是球隊Logo、貼紙風格及球賽門票。個人覺得最有心思的球賽門票款，除似模似樣地印有座位編號及入場條碼外，買家仲可自訂姓名及入場日期，相當有心思！

特別一提，機殼以外，今次聯乘產品還有AirPods保護殼、手機架及無線充電板。所有產品將於4月30日正式發售，球迷們即日可經官網www.casetify.com/nba 登記，於發售當日優先購買。

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