馮允謙自薦做吸血殭屍被Ban　原來關佢個樣事！

寰亞唱作歌手馮允謙（Jay）過往多首MV都以太空未來世界為背景，新歌《思念即地獄》MV就完全不同，加入了吸血殭屍元素，甚為新鮮。他請來藝人談善言及岑珈其演出，Jay擔綱殭屍獵人一角，拎住一支古典手槍，配合深沉魅幻紳士造型，更刻意全日唔講笑，要「扮衰人」。他說：「黃偉文寫嘅歌詞係講遠距離戀愛，當中思念嘅痛苦令你感覺好似身處地獄，所以導演就提議用殭屍與人戀愛表達嗰種遠距離。其實開頭我有提出話想做吸血殭屍，但因為大家話我一向都好正氣、好乖、好紳士，冇說服力，所以我今日全日都唔敢笑，內心要不斷提醒自己諗啲好壞、好衰嘅嘢，令到成個人感覺冷酷啲。」

不過，Jay最後關頭仍不時向導演爭取加戲，希望拍唱歌鏡頭時可以特別一些，導演陳偉武笑說：「咁如果有時間就拍埋你吊威吔飛嚟飛去啦，不過今日應該唔夠時間，下次啦。」他説自己也曾深受遠距離戀愛之苦，覺得用人與殭屍陰陽相隔，來表達遠距離思念對方的痛苦，非常感動，陳偉武想形容遠距離戀愛那種痛苦就像畀人刺了一刀的感覺，就好似MV入面流了好多血的畫面，令人感覺深刻，並讚Jay的殭屍獵人造型好有說服力。