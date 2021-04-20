入舖採訪遭利刀指肚　「東張女神」利穎怡陷險境

「東張女神」利穎怡（Joan）為工作經常「搏到盡」，日前採訪「千里尋子」的故事，更一度深陷險境，被一名男子持刀指向腹部，距離只有一隻手掌位，幸她走得快，速離舖頭，避過一劫！

《東張西望》女主持利穎怡（Joan）一向以「膽生毛」見稱，曾追訪過不少危險事件，早前為追訪牛頭角一名被指行為怪異的女子時，更差點被打，此事引起不少回響，不少網民更擔心她的人身安全，但Joan依然勇字當頭，繼續緊守崗位。

日前，她採訪一單「苦媽千里掛牌尋子」事件，並到一間地產舖欲找女事主的奶奶鄭太做訪問，怎料，原以為簡單的訪問邀請，最終卻換來死亡威脅，舖頭入面的一位男子竟持刀指嚇她，生死懸於一「掌」之間，Joan表示：「我同女導演、撰稿員3個女仔入去，想搵女事主嘅奶奶，點知裏面一位男士突然喺枱底攞出一把大生果刀出嚟，分別指向我同導演嘅腹部，大約一個手掌位左右。（當時咪好驚？）我未嚟得切驚，已經同女導演佢哋一齊走咗。（點解冇男士陪同？）因為開始時只係諗住問吓，好簡單嘅事，所以攝影師同收音師2位男士喺門口等。（有冇諗過報警？）女導演有，但最後唔想搞大件事所以冇咁做。」

Joan由於沒想過在鬧市地舖會有此事發生，故此，到現在的感想都是難以置信：「唔明點解可以喺文明社會入面，有呢啲事（用刀指嚇）發生，真係超出我嘅想像，但我到依家都唔係太驚，覺得對方都只係嚇吓我哋。（下次會唔會再小心啲？）入室內時會開住度門，等攝影師佢哋睇到我哋，咁樣有乜嘢事佢哋都可以第一時間幫手。」

最新一集的《東張西望》播出鄭太兒子受訪片段，指地產舖男子所持的刀，只是切生果之用，並且在私人地方拿刀應沒問題。