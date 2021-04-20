Q：我今年48歲，話後生唔後生，話老唔老，感覺性能力也卡在這尷尬年齡之中。和女朋友做愛時，交往初期可以不停抽動到射精可以有10分鐘以上，我自知是新鮮感拉長了性愛時間。現在交往大半年，完事時間減半，雖然女朋友沒有抱怨過，我叫她評分，她也說OK，但我卻總是感到性能力不夠好。十幾廿年前要保持十幾廿分鐘易如反掌。想請教，如果叫女朋友不要幫我口交和減少一些互相刺激行為，能不能延長時間？我覺得現在的表現是處於早洩邊緣，長此下去，例如再過十年，性交時間會縮短到變成早洩嗎？

朱先生

A：從醫學介定而言，男性在進行性行為時，從交合到射精，不足一分鐘射精才列入早洩範疇，縱使閣下由戀愛初期的十餘分鐘下滑減半，性交表現上依然綽綽有餘，現時並不算徘徊在早洩臨界點，而將來除非在性健康層面發生特殊惡化，一般不會形成早洩。花甲之年及以後，男性較常面對的性煩惱是勃起功能障礙，而非早洩。

現使閣下感到真實煩惱的，或許表面上是不滿射精時間縮短，主調其實是閣下擔心自己未能滿足伴侶，所以才會較執着於數字計算。很多男性都會認為，最理想的情況是讓女方獲得連連的性高潮，然後自己才射精，又或二人浪漫地享受同步高潮。現實情況偏偏卻是女方未達性高潮，男方已忍不了完事了。再三強調，閣下本身的情況完全不屬早洩，只是有點兒要求過高，流於負面評價自己了。實質上，閣下是愛錫女朋友，擔心未能讓她滿足，擔心女朋友只得嘴邊客氣、內心不甚滿意，導致閣下變得開始愈來愈介意性交時間。

伴侶親熱，在正式陰道交前，前戲是重要的環節，一些親密行徑包括激吻、口交、愛撫等，可使二人漸漸進入愈加騷動的狀態，情慾升溫，靈慾一致，方能促使彼此間的滿足感。叫停口交，與延長射精時間無關，反而容易因缺少了性刺激而引起性交不順的問題，雙方喪失興緻，不利享受性歡愉。

對於閣下的憂慮有兩個建議。第一，互相調適性愛節奏，由前戲到交合，需要緩急有致，例如閣下不要一時之間性交動作上操之過急，以至突然間性衝動過高，觸發一洩如注。第二，維持足夠的前戲，以強烈和充足的愛撫令女方享受性高潮，在充分的性滿足之下，實在已毋須介懷時間長短了。此外，努力嘗試長期維繫伴侶間的激情感也是提升性滿足的關鍵竅門。

李偉儀