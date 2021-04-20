被整蠱肉緊救火！林盛斌：真係嚇死我

無綫新節目《大整蠱》昨晚首播，林盛斌（Bob）成為被整蠱對象，他先被騙上車玩飄移，其後由特技人假扮的總理突然全身着火，他雖然嚇破膽，仍不忘拉走馮盈盈，並脫下西裝褸企圖救火！

死頂玩飄移

他受訪時透露收到很多家人及朋友的訊息，指看完覺得很搞笑，大家睇得開心正是製作團隊，及他最想見到的：「好多謝咁多位觀眾同網友有睇，見到好多人留言討論我嘅表現，好多謝大家嘅讚賞，英勇兩個字絕對唔敢當，講到英勇，嗰個着火嘅特技人先至係，當時真係嚇死我，佢真係好犀利。其實我都唔知點解當時自己夠膽頂替陳楨怡上車，由細到大我都好少玩過山車、海盜船、跳樓機嗰啲，因為我麻麻哋好勁離心力嗰種感覺，但係對稿嘅時候，盈盈私底下又交晒戲咁話自己勁驚坐快車，所以當時話要搵人頂嘅時候，我先自告奮勇上車，但係其實一上到車已經有少少後悔，但係已經應承咗，惟有死頂，哈哈！」

對於網民擔心他的身體負荷不了，他多謝大家關心，指做完通波仔手術已相隔了一段很長時間，之後亦一直有食藥及保健品，現時心臟及身體都非常健康：「不過飄移甩尾嘅時候，個心離一離就真係要有好強意志力先至可以撐到，你見我面容扭曲到咁，就知道我係堅淆底嘅，落車嗰下唔係講笑，真係有少少暈暈哋！」

預告會整蠱番人

至於會否因被整蠱而動怒？他大方表示不會：「點會嬲吖，製作單位搞咁大壇嘢出嚟去整蠱你，咁有心，好感恩就真！可能佢哋為咗報答我，之後安排咗我做共犯去整蠱一位女藝人，嗰一集都應該好精彩，終於到我整蠱番人，下個禮拜會有得睇，我都好期待。」