飽暖思淫慾　餐廳變戰場

所謂飽暖思淫慾，好多男人食飽飯之後就會生起邪念，好想搵個女伴去Happy吓。而日本AV界就有餐廳飯店激戰系列，女優會喺不同類型嘅餐廳同食客上演激烈床戰，有時會秘密進行，帶嚟偷食嘅感覺，有時亦會公然開戰，搞到餐廳變成性愛戰場，相當過癮！

愈忍愈想叫

喺SOD出品嘅《在營業中的店內挑戰發聲忍耐性》中，筋肉型女優七海蒂娜同男優嚟個大挑戰，佢哋扮成夫婦去到不同餐廳食飯，趁食物未上枱之前，佢哋就會四圍視察環境，睇吓有邊個位置方便秘密進行AV拍攝，好似喺居酒屋就搵到個卡位埋牙，喺咖啡店又搵到個角落激戰！不過，最難就係一向都好敏感嘅蒂娜要忍住唔可以叫出聲，否則會被人發現，但係佢愈忍就愈想叫，難怪谷到塊面都紅晒呀！

愛上老闆

喺S1推出嘅《尾班車走了，只剩下酒與激戰》入面，巨乳美少女羽咲美晴喺一間居酒屋工作，每日都會殷勤招呼客人。有一晚，因為客人太多，搞到佢遲咗收工，趕唔切搭尾班車返屋企，於是向老闆德叔要求喺店內留宿。德叔唔單止答應，仲請美晴坐低食飯同飲酒，點知阿妹飲大兩杯後，居然主動向德叔索吻，更吹奏一曲，之後兩人剝光豬喺店內展開激戰！原來美晴芳心寂寞，見德叔誠實可靠又有男人味，早已愛上對方，自此之後，兩人經常打烊後喺店內尋歡！

居酒屋情緣

ROYAL推出嘅《超級可愛的居酒屋的招牌女孩立即就可以了》，講述可愛嘅月乃櫻係一間居酒居嘅女侍應，好多男客人都係因為佢慕名而來。男侍應大雄亦一直暗戀櫻妹，有一日佢膽粗粗約阿妹去街，櫻妹又居然答應，當晚仲同大雄仔發生關係。之後，兩人共赴同居，更成日趁店內冇人進行連番激戰，當正係炮房一樣！請着佢哋做伙記，老闆真係多得佢哋唔少呀！

簡評

日本AV界經常將現實元素融入作品當中，為大家呈現出好多逼真嘅拍攝環境，好似今次為大家介紹嘅餐廳飯店激戰系列咁，同時令人睇得更投入，好想置身其中。喺3部作品中，本仙最鍾意七海蒂娜主演嘅《在營業中的店內挑戰發聲忍耐性》，因為阿妹愈來愈靚女，加埋弗到漏嘅身材，真係正到震！今次佢仲會同男優喺不同餐廳淫亂一番，感覺夠晒刺激，令人睇得好過癮！