阿根廷Emily Willis　新一代天后

有人話每個十年，都總有一位能代表嗰個時代嘅四仔天后，而下個十年嘅代表人物，相信就係呢位啱啱喺今年AVN頒獎禮獲得「年度最佳脫星」嘅Emily Willis，究竟佢嘅實力勁成點呢？

一切由約會開始

作為現今四仔界最炙手可熱嘅脫星Emily Willis，其出道經過都幾奇情。喺阿根廷出生嘅佢，7歲隨母親改嫁到美國，並喺猶他州聖喬治定居，18歲至第一次睇四仔，自此迷上兩位天后級脫星Riley Reid及Jenna Sativa。高中畢業後，佢喺約會網站識到一位成熟男士，原來對方係著名成人影片網站Girls Do Porn嘅老闆，對方問佢有冇興趣拍四仔，結果喺2017年10月佢就為網站作處女演出。

佢表示喺鏡頭前表現出自己興奮一面，嗰種刺激感令佢一試上癮，因此好快又再為網站演出。而拍咗幾套作品後，佢就停工休息咗一段日子，直至2018年2月先至復工，為著名片廠Porn Pros演出《Absolutely Fxxxable #2》，之後又為Hustler演出《Barely Legal #159》，更憑住呢部作品，喺AVN及XBIZ四仔頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

登峰造極

可惜最後未能獲獎，好多四仔迷亦戥佢唔抵，對於群情洶湧，Emily Willis反而安慰番粉絲，仲話自己喺演技上有好多地方要改善，阿妹真係有大將之風呀！為咗帶畀觀眾更多新鮮感，佢嘗試扮演唔同角色，更不斷提升性愛技巧，尤其係後花園演出最精彩，成功吸納唔少粉絲！

人氣爆升嘅佢，終於喺2020年AVN頒獎禮奪得第一個獎項，就係憑住作品《The Anal Awakening》獲得「最佳後花園演出獎」，而獲獎後令佢變得更勇、更積極，結果喺今年年初舉行嘅AVN及XBIZ兩個四仔頒獎禮榮獲「年度最佳脫星」，仲有「最佳外形」、「最佳床上演出」、「最佳群體性愛」、「最佳主觀角度性愛演出」、「最佳3P演出」等多個獎項，出道三年幾就能獲得呢項成績，足證佢嘅實力有幾強，難怪被喻為未來十年美國四仔界嘅天后級脫星。

Profile

出生日期：1998年12月29日

身高：165cm

三圍：32B-24-35

Emily Willis貴為新一代嘅四仔天后，雖然工作相當忙碌，但係佢仍不忘喺社交網分享生活點滴同自拍性感照，當然亦唔得佢嘅作品精華片段，令人睇得興奮無比。