改行商場放狗！黃榕剝剩比堅尼陪愛犬曬日光浴

性感女星黃榕飼養兩隻貴婦狗分別3歲妙妙和6歲Lucky，妙妙去年12月在屋企附近山坡遭流浪狗襲擊，差點小命不保，黃榕當時在場，對保護愛犬不力，深表內疚，每次想起都想喊，自此不敢再行山放狗，有時改往商場放狗，感覺安全得多。早前她帶着Lucky到淺水灣的商場，因該處歡迎毛孩關係，原本抱着Lucky，進入室內後也放心將牠放落地。她抱着Lucky坐在商場玻璃窗位置，當日陽光好，她索性脫下T恤，着住比堅尼晒太陽，之後還拖着Lucky在商場漫步，十分寫意。

為何未有帶同妙妙同行？黃榕表示妙妙現處於「禁足令」，她說：「屋企人暫時唔畀佢出街，其實妙妙自己仲有啲驚，以前去街佢會跳入個袋，依家佢唔敢行入個袋，身會震。就算遲啲帶佢去街都唔會再去出事地點，我都有陰影，唔想行近山坡，原來嗰度好多流浪狗出沒，係高風險地。」她說妙妙背部被咬多處傷口，經2個月醫治，後遺症是失掉肌肉，黃榕說：「佢冇咗背部肌肉，望落去正常，起碼保得住條命，始終手術有風險，醫生都有講過驚佢唔得。（你自責？）我當正佢哋係愛人，寧願自己人肉擋。」她希望社會可多關注流浪狗問題，覺得街狗好可憐：「佢哋係肚餓，都唔想，但好殘忍。」