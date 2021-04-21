【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月初十己亥木危日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：納財、安床、裁衣

忌：嫁娶、移靈、詞訟

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

事業運佳，多勞多得，有機會得到貴人提攜。

金牛

應付工作駕輕就熟，惟事業發展不易有突破。

雙子

人緣不錯，容易跟同事建立默契，有利事業。

巨蟹

多愁善感，不宜獨處，多接觸別人可排解鬱悶。

獅子

財運欠佳，投資不宜冒進，以免因破財而傷神。

處女

難題接踵而至，盡情展示實力，可化危為機。

天秤

上司諸多挑剔，別作無謂爭辯，以免講多錯多。

天蠍

感情關係遇到考驗，宜做聆聽者，少發言為妙。

人馬

工作異常順利，表現令公司上下及客戶滿意。

山羊

心緒不寧，易發脾氣，財運偏弱，不宜出門！

水瓶

不要忘記病從口入的道理，切勿暴飲暴食啊！

雙魚

諸事八卦惹人生厭，保持低調才可遠離是非。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 人緣旺

（跌）豬 壓力大

鼠

貴人運強，只要抓住工作機遇，可脫穎而出。

牛

偏財運不錯，稍為努力就能得到不錯的收穫。

虎

渾身正能量，毋懼壓力，做起事來輕鬆自在。

兔

悟性高，利傾生意，能迅速理解别人的說話。

龍

心情靚，平易近人，非常適合拓展社交圈子。

蛇

個性有點固執，說話要經大腦，以免得罪人。

馬

行動力強，敢於表現自己，但要小心遭人排擠。

羊

精力充沛，單身者展露笑容，可提升桃花運。

猴

易受小人干擾，人際關係出現緊張，要小心！

雞

財運亨通，有付出一分、收穫三分的好運氣！

狗

人緣佳，得到同事全力支持，生活稱心如意。

豬

壓力沉重，身心疲憊，提防有麻煩事找上門。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

工作開運 要催旺文昌

上班族當然希望工作順遂，祈求升職加薪、減少是非，在職場上大展拳腳。其實只要使用簡單的擺設，便能有助加強工作運，加上積極進取的心態，工作表現自然可以提升了。

相傳神話中有一位叫「文昌帝君」的天神，受玉皇大帝之命，負責掌管凡間的官員仕途、祿籍，甚至讀書人科舉考試的排名，因此古時民間一直流行拜文昌帝君，祈求工作步步高陞，莘莘學子則祈願考試順利，古人也非常重視文昌，在許多城市都設有文昌塔。

以香港為例，供奉文昌帝君的廟宇雖不算多，而上環文武廟及大埔文武二帝廟也薄有名氣，不少希望子女考試順利的父母，會選擇在公開考試前帶備香燭衣紙、葱和芹菜，取諧音「聰明」和「勤力」，到廟宇祈求文昌帝君保佑子女考試成功。

文昌帝君是保佑考試的神靈，同時也掌管仕途、祿籍等，有利進修及升職，對從事文職工作的朋友也有幫助。

2021辛丑牛年的文昌星飛臨正東方，文昌屬木，在正東方放置綠色和藍色文具用品，而綠色及「4」字均代表木，因此也適合擺放4支水種的富貴竹。而其他綠色的物品如筆座或文昌塔，放置在正東方也可催旺文昌，增加對工作的正面作用。