疏遠余德丞丁子朗　劉穎鏇：佢哋係衰人！

藝人余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀等，日前於大埔為無綫新劇《青春不要臉》開工，眾人拍攝一場考藝員訓練班的戲份，劇集以80年代為背景，劉穎鏇的角色由英國返港，故服飾上都帶有英倫味道。之前清減不少的她，坦言想繼續減磅，余德丞、丁子朗更唱雙簧玩踢爆，指她朝早不吃早餐，她解釋：「我一肥就肥喺塊面度！」

兩子從未肥過

兩位小生余德丞、丁子朗得天獨厚，吃極不肥，問到身形瘦削的他們是否要諗計增肥時，余德丞坦言：「都冇乜需要，因為阿爸阿媽都係瘦底，我做極運動都唔會好大隻。」劉穎鏇扁晒嘴說：「佢哋放消夜食晒一盒腸粉，仲食粥！」余德丞更「囂張」的說：「食嘢開心嘛！所以一定要食多啲嘢，我由細到大都未肥過。」面對他們的美食誘惑，劉穎鏇無奈謂：「我都想食呀！你哋真係衰人嚟！（你放消夜都忍口？）盡量唔食囉！因為太容易增磅，惟有放消夜時離佢兩個遠啲！」

丁子朗反而希望新陳代謝可以如劉穎鏇一樣，他謂：「我唔係特別鍾意食嘢，但身體有啲肉操大隻時會容易啲，瘦底要增肌真係好辛苦，我依家都要食增肥奶粉，因為我一開工就會瘦。（你得23歲新陣代謝最快！）所以咪好快消耗囉！食完就屙咗，增唔到肥真係好慘。」氣煞在旁的劉穎鏇。

恨拍綜藝節目

說到公司現時有很多綜藝節目，丁子朗都想挑戰一下《開心大綜藝》的新環節：「之前劉佩玥、朱晨麗佢哋都跳K-POP，我都有問戴祖儀，有咩可以一齊玩吓！依家都諗緊。」