東方日報C1：廖啟智化輕煙！陳敏兒含淚送別

藝人廖啟智不敵癌魔，於上月28日辭世，終年67歲。家人昨午為他於尖沙咀基督教堂安排安息禮，遺體隨即移送火化，永別凡塵。安息禮上重溫智叔精彩的一生，遺孀陳敏兒與兩子暢談智叔生前軼事，更當眾訓示兒子們要像父親般有承擔，叮囑兩人遵從「家規」，場面感人。其後智叔靈柩送往火化，敏兒含淚送別。

廖啟智的安息禮先由兒子文哲及文信吹口琴揭序幕，一班弟兄姊妹包括張崇德及劉美娟負責獻唱，將《友誼萬歲》填新詞，寄語與智叔天家再聚。智叔白棺頂鋪滿白鮮花，敏兒及兩子所送的花牌則安放兩旁。揀選的遺照是智叔身穿牛仔褸，而門外則擺放一幅他攝於萬里長城的照片，敏兒說：「呢張佢自己揀嘅，（放喺度）還佢心願，但冇人用戴太陽眼鏡照片做遺照，我咪揀過一張囉。」而紀念冊上形容智叔「這場人生短跑，輸在起跑線，贏在終點時」，十分切合他的人生寫照。

大會安排播放短片，重溫智叔生前點滴，片中他指自己成長於徙置區，在家睇電視是唯一娛樂，希望像馮寶寶一樣成為演員，故中學畢業寫信自薦尋求機會，但屢次遭婉拒，先後兩次報名考藝員訓練班才獲得取錄，踏上演員路。敏兒談到與丈夫相處軼事：「我哋試過請兩個月假，孭背囊歐遊，全程慳得就慳，點知計錯返港日子，佢要買張單程貴機票趕返香港開工，我就喺機場等3個鐘，繼續搭平機票返香港。佢入閘前掉轉頭望我，喊咗出嚟，我亦忍唔住爆喊……」她又指疫情令家人關係更親密：「我哋坐喺屋企傾偈，諗通關後去邊，佢話要返內地遊歷名山大川，依家『中國夢』無法完成。」教人心酸。

「我以你為榮！」

病榻上的智叔始終記掛家人，遺憾未能將家庭責任維持到最後。敏兒續說：「不過我想講，佢做咗好多嘢成就我哋。喺病房佢不停流淚話唔捨得，正正係因為放唔低啲仔、放唔低個老婆，佢同我講以為自己殿後（離開），點知依家要留低你，佢就係個咁有責任感嘅人，但我哋3個想話畀你聽，我哋掂嘅。廖家繼續保留佢嘅質素（有責任感），你哋（文哲、文信）做唔做得到？」還總結丈夫的一生：「作為演員，佢盡力滿足要求；作為爸爸，佢供書教學，百忙抽空陪孩子成長；作為病人，佢係醫生口中嘅A+病人。我以你為榮！」

兩子懷念父愛

長子文哲坦言成長後與父親因性格各異，曾一度關係冷淡。他往澳洲讀書返港度假，智叔每次都會親自接機，對方面上的笑容讓他重新感受到爸爸的愛：「細個時我要求自己返學，佢擔心但尊重我嘅決定，但原來佢有幾次偷偷跟喺我身後，確保我嘅平安，佢對我嘅愛接近沉溺！」二仔文信亦表示從事製作後，不時問父親意見：「我哋會喺屋企電視機播我拍嘅片嚟討論，多謝你嘅意見。喺醫院時我讀故事畀你聽，你教我抑揚頓挫，成為咗我哋之間嘅新活動，我係佢最後一個學生。」

敏兒又表示2006年當細仔文諾離世前，他們一家製作了歌曲《天家裡》，細仔離世後，智叔每天都要聽，亦吩咐要於自己安息禮上播放。文信又說：「佢好鍾意舞台劇《相約星期二》，講位身患絕症嘅教授生前自行搞喪禮，想聽到朋友同佢講最後嘅說話，於是佢都要求我哋咁做，我哋兩兄弟同媽媽分別寫信畀佢，媽媽又搵咗朋友錄啲說話畀佢聽，佢知道好多人錫佢。」尾聲時，敏兒再次感激所有人對丈夫的關愛，令他得到「人生金像獎」，教人動容。安息禮完結後，靈柩送往和合石火葬場進行火化儀式，敏兒與2個兒子含淚送智叔最後一程。

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