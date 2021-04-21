近200磅日本妹遭丈夫拋棄　瘦身變索女成搶手貨

「你的樣子如何，你的日子也必如何」，靚樣有幾重要，呢句坊間嘅潮語已經講咗畀你知，不過要真正改變命運，唔可以只係靠個樣，身材同樣重要，正所謂每個「胖子都是潛力股」，其實每個減肥故事都係勵志、自我奮鬥嘅故事！今日就同大家分享一位日本妹Marty嘅瘦身經驗，佢因為肥加上不育慘被丈夫拋棄，不過當佢減肥成功後就即刻變成搶手貨，每個月都收到男人愛的表白，令佢跌到落谷底嘅自信心反彈，更開始發展新事業，成為減肥顧問同KOL，社交網有成5.3萬追蹤者！

Marty其實唔係由細肥到大，16歲之前都係標準身材，不過因為到加拿大留學，加上學業壓力，令體重上升到74kg（163磅），後來佢與讀書時期認識嘅男友結婚，就算着婚紗都唔減肥，而婚後更「放飛自我」，半年內體重就達到人生高峰89.9kg（198磅），佢26歲嗰年由於想生BB，所以就到醫院做檢查，先發現患上多囊卵巢症（PCOS），醫生認為佢難以懷孕，必須先減肥，先有機會成孕，而佢丈夫因為佢肥同不育，提出離婚，甚至因不育被丈夫鬧爆：「我不覺得你是一個女人！」突然變做「失婚肥妹」，令佢感到前路茫茫，亦對愛情失去信心。

從27歲起Marty就開始決心減肥，佢採用低碳水化合物、高蛋白、多肉的餐單，再配合運動，包括慢跑、跑步，喺水中走路同踢水，加上熱水浸浴谷汗，半年間就減咗30kg（66磅)，成個樣都身形唔同晒，連命運都改變埋，本來以為「3字頭」兼離過婚實冇人要，但實情係每個月都有男人向佢表白，不過Marty冇因為咁而驕傲，佢反而再度加入重訓令身形睇上去更結實，逐漸將體重減至49.8公斤（約110磅），足足輕了88磅，減肥之路長達1年半，係一個超級勵志奮鬥減肥故事！依家Marty社交網經常出現與一名男子的親密合照，網友估計係佢男友，睇嚟減肥成功嘅佢亦同時獲得完美愛情。

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