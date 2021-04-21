一周年慶典優惠至4月23日　一系列精選産品低至5折

康泰旅行社開設嘅HT Mall一周年啦！小編記得喺疫情之下，佢哋好快成為第一間旅行社開嘅網店，認真係疫境自強好例子。講到一周年慶典，HT Mall都不忘回饋支持者，推出一系列精選產品，個別更低至5折！等小編同大家整理咗幾款至抵買嘅人氣手信，當中包括來自日本、台灣等地，仲有本地薑貨品，全部都可以喺HT Mall買到，安坐家中都享受到來自不同地方嘅美食！

1.【買兩件5折】維格全系列

台灣手信又點少得鳳梨酥，維格餅家招牌產品「鳳梨酥」，餅皮酥香、內餡鮮美，咀嚼中齒頰透着鳳梨的甘甜味覺，講起都想食一啖。

維格餅家歷經20年烘焙歲月嘅洗禮，堅持採用最新鮮嘅原材料，在完全不添加防腐劑嘅製程下，日日提供最新鮮嘅產品進行銷售。

2.【第2件半價】ViuTV恐怖醫學推介沖繩大宜味村香檬汁(100%果汁)

沖繩大宜味村出產平實檸檬果汁，含有極高含量川陳皮素，可以抗氧化、促進血液循環、抑制血糖值與血壓上升、改善皮膚老化和美白之外，更可以預防和改善認知障礙症，特別是9月收割的綠色香檸，川陳皮素達致最高級，味道酸酸甜甜，大人細路都好啱飲！

3.【8折】Tokyo Tulip Rose 東京鬱金香玫瑰花朵餅乾

鬱金香玫瑰花朵餅乾，外形結合鬱金香及玫瑰，外面嘅鬱金香花瓣是酥脆嘅「貓舌餅」，中間嘅玫瑰花花瓣造型係各種口味嘅巧克力，並點綴上脆糖粒。酸甜的果實(草莓&紅桑子味)、有着濃濃嘅焦糖咖啡味，以及清爽的熱情果+芒果味，三種口味一組，真係又獨特又靚！母親節更可以送畀媽媽，打卡贏晒！

4.【買兩包 8折】名古屋えびせんべいの里 蝦片蝦餅

傳說中食到停唔到口嘅名古屋蝦片，個個去旅行都會買返嚟做手信。名古屋老字號「えびせんべいの里」每日新鮮製造，不含防腐劑。款式多又脆口，最啱一大班人一齊開心Share！小編就最鍾意食雜錦蝦餅，好食到次次打開都可以一次過食半包，一大包入面有好多種唔同味嘅蝦餅，重點係隻隻都好好食！之前好多都買斷貨，趁依家有貨快啲入幾包喇~

5.【送3個裝】Cheese Chocolate Burger

「My Captain Cheese」擁有極高人氣，在東京車站開幕時曾引起各界關注，更創下在100天內售出74萬盒的銷量。My Captain Cheese芝士漢堡賣相吸引，牛油曲奇夾着芝士和白朱古力，口感相當豐富，芝士迷一定滿足！

6.【85折優惠】 武松殿肉鬆餅 x 2盒

堅持以手工製作，武松殿50年來都堅持匠心，以台灣本地豬肉風乾成新鮮豬肉鬆，再以八層酥皮包裹，皮薄餡多，一咬入口就滿口碎屑，香氣十足的豬肉鬆滿得快撐破外皮，每一口都感受到他們對味道的堅持。

7.【6折】鴻福堂自家湯套票 (1套10張) / $50禮券 (1套11張)

想飲靚湯，但又無時間煲？鴻福堂自家湯套票就啱晒你哋啦！有多款時令中式湯水可以揀，含豐富營養，而且新鮮製造，更無添加味精及防腐劑，信心保證！鴻福堂香港分店超過100間，遍布全港，想幾時飲就幾時飲！

8.【早鳥79折】鴻星粽券套餐

雖然6月先到端午節，HTMall已率先推出早鳥粽券套餐，今次備有兩款鴻星主打五月糭，包括原粒瑤柱火腿糭(2張)及紅豆鹼水糭(2張)，糭子美味盡收，配合精美環保袋，送禮不二之選。依家訂，仲免郵費速遞到府上。