農夫超級大整蠱　搞喊林穎彤

由艾粒和農夫主持的《大整蠱》播映第二集，4位主持輪住拎起膠板擋着面前，忍者向膠板掟粉刷，邊個眨眼邊個輸，結果四位主持都做輸家，要接受大懲罰，就是要用膠紙撕腳毛，當奴講笑接了意大利腳毛廣告，仍逃不過被罰，當奴和少爺占被撕腳毛時，表情極度痛苦，C君原來無腳毛是光管腳，陸永被撕腳毛時忍不住大叫「頂呀」，C君取笑陸永黐滿腳毛的膠紙十足一道符。

第二部分在廁格整蠱李成昌，艾粒在廁格扮無廁紙求救，李成昌遞廁紙時手縮得快，避過被噴到一手朱古力，整蠱失敗。

跟住輪到農夫整蠱《姊妹淘》一班姊妹，在更衣室門口拉起保鮮紙，想整蠱姊妹們行出更衣室便一頭舂向保鮮紙。陳詩欣因行得慢，成功避過整蠱，詩欣講笑說：「快啲包我啦！」跟住農夫掉假曱甴入更衣室嚇蔡嘉欣，嚇到她大叫，以為衫內有真曱甴，陸永講笑是拍《忍者淘》。吳若希一頭舂向保鮮紙，她第一時間問：「我係咪笑到溶妝呀？」認真貪靚，c君說唔覺得你有化妝，她大笑：「好賤呀」，王君馨和孫慧雪最搞笑，撞向保鮮紙回彈返入更衣室，回彈力極強。

最後一部分，是安排錄影假的《#後生仔傾吓偈》節目，馮盈盈和陸浩明等全部夾計整蠱林穎彤（Bella)，首先嘉賓帶着比熊犬「皮皮」入廠，Bella負責帶皮皮放入狗袋，然後再抱出，狗的真主人從袋偷走皮皮，Bella以為走失皮皮，驚到掩着心口，被質疑聽到有聲都唔出聲，Bella表現好內疚。此時工作人員跑入錄影廠表示皮皮出意外，Bella崩潰掩面喊，陸浩明忙安慰，Bella說：「我自己好擔心，唔識得點解釋，盡咗力，我拉好拉鏈，但我係有責任。」又擔心問狗仔情況。之後Bella戰戰兢兢跟着大家睇皮皮「意外」，全體揭曉Bella才知道被整蠱。