比賽影響情緒！ANSONBEAN靠幾種方法減壓

ViuTV《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）早前接受「健康·旦」訪問，年僅20歲的他憶述「造星III」比賽「殘忍」的賽制，例如分組互相對決、實名制投票等以及親朋的期望都令他感受到不少壓力，比賽的競爭氛圍亦有影響他與其他參賽者之間的關係。他指面對壓力時，會盡量調整心情：「我會同自己講嘢又或者寫日記嚟抒壓。」

兩年前，ANSONBEAN於英國讀書時，面對突如其來的生活轉變，坦然曾感到迷失和陌生，幸好利用空閒時間認識多了自己，從一些網上短片發現寫日記的好處，是宣洩壓力的好方法：「紀錄低經歷嘅同時講低自己嘅感受，因為感受隨住變，會睇到自己個pattern，同時更加認識到自己。」

談到「放負」，他習慣找朋友面對面傾訴，不會在社交媒體上宣洩，他認為社交媒體始終是死物，不能單單用電話來抒發情緒，而是應找一個合適及信賴的人。

談到近期一些趣事，他笑說曾接受一個挑戰要他身體不動地去說話，他發現完全組織不到說話內容，一定要配合身體動作來說話，令他不禁笑言：「我覺得自己應該係有少少過度活躍症。最後，他還分享獨家的紓緩壓力方法：「扮原始人打心口振奮人心，將所有壓力通通叫出嚟，都係一種好好嘅發洩方法。」