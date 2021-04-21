7色新iMac襲來！Apple春季發布會一文睇晒

Apple剛於香港時間4月21日凌晨1時舉辦名為「Spring Loaded.」的線上發布會，發表了一系列新產品，以下為大家整理當中重點：

1. 發表了甚麼？

全新iMac、全新iPad Pro、新一代Apple TV 4K、紫色iPhone 12/12 mini及失物追蹤配件AirTag。

2. 新iMac有何特色？

- 沿用一體成形機身，體積減少了50％，厚度僅11.5mm

- 提供綠、黃、橙、粉紅、紫、藍與銀7色

- 配備兩米長與機身襯色的磁力織製連接線

- 內置24吋4.5K Retina屏幕，窄邊框並飛走前方商標

- 可顯示1,130萬像素，擁有P3寬廣色域、500尼特亮度及防反光塗層

- 升級用8核心M1晶片，CPU性能提升85％，與最快21.5吋iMac相比，圖像處理快近50%

- 前置1,080p FaceTime HD相機，M1晶片幫助減少拍攝雜訊，改善自動曝光和白平衡

- 追加錄音室級數咪高風，三陣列使通話及錄音更加清晰，仲可阻隔背景噪音

- 兩邊低音喇叭具震動抵銷技術，配合高音單元合組6揚聲器系統

- 全新Magic Keyboard用上鋁金屬外殼，並首度加入Touch ID

- 備有多色Magic Mouse及Magic Trackpad以供選購

- 每部iMac配備四個USB-C連接埠，其中兩個為Thunderbolt

3. 新iMac幾時賣？

全新24吋iMac將於4月30日（星期五）起發售，並於5月下半月起發貨。配備7核心GPU的型號售價由HK$9,999起，配備8核心GPU的型號售價由HK$11,499起。

4. 全新iPad Pro又是甚麼？

- 共有11吋及12.9吋兩個尺寸，提供銀色或太空灰色

- 12.9吋型號配備全新Liquid Retina XDR屏幕，內藏10,000多個mini LED

- 其峰值亮度達1,600尼特，支援1,000,000:1對比率

- 兩個尺寸均對應ProMotion、原色調及P3寬廣色域

- 內置M1晶片，與採用A12Z Bionic的上代比較，CPU與GPU效能分別快了50％及40%

- 流動網絡型號配備5G技術

- 現已支援Thunderbolt

- 全新12MP超廣角前置鏡頭新增「人物置中」功能，自動將用戶置於畫面中間位置

- 專業級相機配備LiDAR感測器

- 高達2TB高速儲存空間，足夠存放220小時4K HDR影片

- 4揚聲器音響

5. 新iPad Pro幾時賣？

將於4月30日起在全球31個國家及地區接受預訂，並於5月下半月在Apple Store發售。備有 128GB、256GB、512GB、1TB及2TB型號，11吋售價由HK$6,399起，12.9吋由HK$8,799起。

6. Apple TV 4K有何升級？

- 採用A12 Bionic晶片，提升圖像表現、影片解碼及音訊處理性能

- 支援HDR及Dolby Vision影片，能夠以每秒60格播放影像

- 全新色彩平衡處理技術，可配合iPhone的光線感應器，為不同電視Cal色

- 附有新設計Siri Remote遙控器，內置五向點觸板、電視開關及靜音鍵

- 售價為HK$1,399

- 可於4月30日起訂購，並於5月下旬起發售

7. 紫色iPhone 12/12 mini幾時賣？

將於4月23日起接受預訂，並於4月30日起開始發售。備有64GB、128GB 及 256GB型號，售價分別由HK$6,799及HK$5,999起。

8. 最後AirTag有咩用？

- 它是一個可配合「尋找」app追蹤和找尋貴重物品的追蹤器

- 內置U1晶片，支援超寬頻技術，讓iPhone 11及iPhone 12用「精確尋找」功能

- 「精確尋找」為用戶提供準確的距離及方向，並透過聲音、觸覺及視覺回報作出指引

- 以不銹鋼打造，具備IP67防塵防水

- 所有位置資料或歷史紀錄不會儲存在AirTag內，保障私隱

- 小巧圓片設計，可免費鐫刻，加上文字及31個表情符號

- 可配合聚氨酯掛環、歐洲皮革掛環或皮革鎖匙圈使用

- 將於4月23日晚上8時起接受訂購，由4月30日起發售

- 有單獨1件或1套4件可供選購，售價分別為HK$239及HK$799