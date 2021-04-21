與羅英石合拍節目　BTS傳明年中旬一齊入伍

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團（BTS），所屬的HYBE事務所於本月初宣布以10.5億韓圜（約74萬港元）收購Justin Bieber及Ariana Grande等歌手所屬的美國綜合媒體企業Ithaca Holdings，擴大公司版圖，而外界一直很關注BTS何時入伍，HYBE事務所前日就於投資說明書中談及組合的當兵問題。

說明書指BTS的7名成員都是以現役兵入伍的對象，根據兵役法，1992年出生的Jin可以將入伍日期押後至2022年底，而為了解決藝人的空白期帶來的銷售量下降問題，他們將會預先製作專輯和影片等產品，並會考慮活用可以進行演藝活動的成員。

韓國Leading投資證券公司的研究員劉成萬（音譯）今日透過HYBE事務所的分析報告指BTS應該會在2022年中旬同時入伍，而考慮到預先製作專輯及節目等資源，預計BTS的實際空白期將會持續1年左右，而他指HYBE事務所旗下還有Seventeen、NU'EST、TOMORROW X TOGETHER及ENHYPEN等韓流團體，故將目標股價上調至34萬港元（約2,407港元）。而對於有指BTS成員將會同時入伍，HYBE事務所就表示沒有回應。

另外，BTS的節目《RUN BTS!》將與人氣綜藝節目《尹Stay》及《新西遊記》的金牌導演羅英石製作的節目《出差十五夜》合作，節目會分4集播出，將於5月4日首度公開。