導師教路！齊學秀智減走Bye Bye肉！

國民初戀秀智在初出道時還有些嬰兒肥，經過一輪努力後愈來愈fit，線條超好。普拉提導師李熙敏近日就揭開她的瘦手臂妙招，讓一眾女生可以齊齊學，減走ByeBye肉。（互聯網）

最近天氣忽冷忽熱減慢了夏天來臨的速度，變幻莫測的天氣除了給了我們充足的換季時間外，亦令我們在穿上短袖甚至小背心前有更多「鍛鍊」時間。為了不讓冬天囤積的脂肪暴露人前，是時候要好好運動減走鬼祟肉！首先不如由最難遮、最顯眼的手臂開始，韓國普拉提導師李熙敏近日在網上拍片分享了兩招秀智同款的瘦手臂方法，想學女神一樣愈變愈Fit，就馬上學起來吧！

第1招：櫈上反屈彎曲法

第1個動作要先準備一張與肩同寬、與膝同高且站得牢固的櫈。首先坐在櫈上，雙手捉住櫈的邊緣，身體往前走，直至臀部離開櫈面。身體盡量向前，臀部離櫈愈遠，效果愈好。注意膝蓋與盆骨要呈直線，寬度呈11字。同時要收緊腋下，手向外彎曲，慢慢蹲下；手臂呈90度，三頭肌用力，注意肩膀不能往下沉；上提時呼氣及提起腎部。

第2招：墊上反屈彎曲法

要先準備一張瑜伽墊或在平地上進行，首先坐在地上，手掌後伸貼在地上，雙腿彎曲平放在地。臀部向前推，手掌和腳掌撐地，臀部往上抬高，直至肩、膝蓋、盆骨呈一直線。

接着把臀部微微向下沉，手肘向外彎曲，上下做3次，第4次時下沉3秒再抬起盆骨，回到初始姿勢，拉伸肩部。最後再重複4下，第4下用腳踭向後推，慢慢坐在地上。坐下後伸直雙腿，保持腹部平坦，慢慢拉近上下身，彎腰疊起，保持背部伸直。柔軟度不足的女生可以彎起膝蓋，頭部向下望，慢慢起身，視線由腹部往前，直至挺直腰部，整套動作便完成。手腕脆弱的女生要注意自己的可接受力量，不要給手腕太大壓力，以免受傷。