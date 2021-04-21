羅仁宇花1個月重拍20集　《月升之江》導演激讚：必成大器

韓星金所炫主演的KBS古裝劇《月升之江》，上月因為男主角Jisoo被爆曾涉校園暴力而臨時易角，男星羅仁宇要將劇集全部重拍，而劇集於昨晚大結局，講述羅仁宇飾演的「溫達」平安歸來，與金所炫飾演的「平昌公主」接吻後恢復記憶，上演大團圓結局，平均收視最高錄得8.3%，在同時段劇集中稱冠。

羅仁宇在加入劇集後，不少觀眾都大讚他十分適合「溫達」這個角色，雖然是易角，但完全沒有違和感，而導演尹尚浩接受韓媒訪問時除了感謝金所炫之外，亦大讚羅仁宇是十分出色的演員：「他的頭腦很好，很感性，性格和體力都很好，經過今次作品，我覺得他是必成大器的演員，我相信能夠不NG，在1個月把20集全部拍完的演員就只有羅仁宇一個，他1個月來完全沒有休息過，在拍攝時瘦了7至8公斤，他試過連1小時都沒睡過就回來拍攝場地。」

尹尚浩亦多謝支持《月》劇的觀眾：「他們對作品的喜愛成為我們製作劇集的無限動力，多得觀眾們的支持，我們才能像奇迹一樣把劇集完成，這是電視劇還像電視劇的過程，《月》劇對我來說是十分珍貴的作品。」