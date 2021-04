【簡潔生活學】健康人生　最緊要識食

各位好,我係Kitty黃潔賢,首次在【簡潔生活學】專欄和大家見面,我將會和大家分享有關一些生活上的經驗,希望大家愛惜自己多點,愉快地過簡單而優質的生活。

生活離不開衣食住行,對我來說,飲食很重要,有句說話:You are what you eat。要有一個好生活,食得「對」比食得「好」重要,由於每個人身體所需都不同,別人所謂的「好嘢」,可能對你有害,所以最重要揀適合自己身體所需的飲食方法。

我知道在疫情下,很多人在家煮飯或是買外賣,同時間又缺乏運動,慢慢令脂肪堆積。當發現「超標」要減肥時,會選擇近期流行的生酮飲食。

甚麼是生酮飲食?

一般人的飲食習慣或概念,靠碳水化合物轉化葡萄糖提供能量。生酮飲食Ketogenic Diet,則是令身體產生「酮」體,一種高脂肪、充足蛋白質、低碳水化合物飲食方案。身體吸收非常低量碳水化合物時,肝臟便會將脂肪轉化為脂肪酸和酮體(Ketone)。酮體會代替糖提供能量來源,人體減少對糖的依賴,便會強迫身體燃燒脂肪而非碳水化合物。

本是用作兒童癲癇治療性飲食,只提供足夠蛋白質供身體生長和修復,維持年齡和身高相對應的體重需要的充足熱量。典型的治療性生酮飲食是1920年代發展來治療兒童癲癇,並在接下來的十年被廣泛應用,但在有效的抗癲癇藥物問世後,受歡迎程度便日漸下降。

生酮飲食好處?

保持肌肉量、快速減重、控制血糖水平、減低飢餓感、減慢脂肪囤積等,透過正確的飲食餐單達致產生大量酮體讓身體燃燒脂肪,相比一般的節食減肥更為安全健康。隨着研究發展,生酮飲食在肥胖、癌症、糖尿病、心血管疾病上的潛力開始被發掘。

那麼壞處呢?

可能會增加便秘機會,因為比較少吸收水溶性纖維,但可以嘗試轉換另一種蔬菜,有可能減少維他命和抗氧化物吸收,但可以選用維他命補充劑。如果有胰臟、肝臟、甲狀腺和痛風問題的人士,請先諮詢醫生的意見。

下次會同大家分享一些案例同餐單,記住留意呀!

————

Profile:

Kitty Wong

-已婚,育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師