Stefania 1.5億港元金身下海

數全球10大遊艇品牌，來自意大利的代表最多，諸如Riva、Ferretti、PERSHING、Azimut等，可見當地遊艇業發展蓬勃。至於今次介紹的快速巡遊艇「Stefania」（GTT 135），出自當地的新興品牌——成立只有短短7年的Dynamiq，不但展露出極具霸氣的金身，而且性能卓越、裝潢豪華，怪不得價格由1,650萬歐元起，相當於1.5億港元！

性能卓越 穩定性強

經過20個月的建設工程，Dynamiq的鋁製遊艇「Stefania」（GTT 135）於早前正式下水，其41米長的船身髹上極具貴氣的金色，搭配珍珠白的上層，單是外觀已成功搶奪不少遊艇愛好者的眼球，而且航行時會呈現海浪的倒影，很有動感。

負責船舶建造的荷蘭工程師Van Oossanen，特別着重流體動力學、重量分布和低重心的要求，研發了一種獲得專利權的船底固定箔——HullVane®，結合超高效的福伊特（Voith）直立式氣動推進套件，能大大提升遊艇行駛的穩定性。性能方面，它搭載了兩台MAN V12 1650引擎，最高速度達21節，若以12節速度航行，航程範圍可超過3,000海里！另外，遊艇的吃水深度只有1.8米，可以在礁岩和淺灘中航行。

容納10人 布置時尚

遊艇的內部布置由室內設計師Giuseppina Arena主理，走時尚風格，並以水晶燈、大理石、金色幾何線條等元素，營造貴氣。先由客飯廳說起，前者安裝了落地玻璃，大大提升採光度與開揚度，後者的空間寬敞，足夠容納10人用餐，加上布置豪華，甚具氣派！

房間方面，除了一間設備完善的主人套房外，還有4間配備套廁的客房，最多可容納10位乘客，而且所有房間均設於下層甲板，可為船主和客人提供最大的活動空間。設施方面，這艘遊艇分為3層甲板，其中太陽甲板的船首設有按摩池、酒吧區，船尾則備有多張休憩床；而主甲板的船首為大型日光浴平台，船尾則設有游泳池、半開放式休憩區，讓船主、乘客有足夠空間享受海上假期。

規格表

船長：41米

船寬：8.2米

吃水：1.8米

噸位：229GT

燃料容量：29,600升

水箱容量：9,500升

引擎：2 × MAN V12-1650, 1,213 kW

巡航速度：19節

最高航速：21節