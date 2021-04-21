唔敢睇《大叔的愛》！黃德斌：啲親密戲會睇到...

藝人黃德斌、簡慕華、Edan及Anson Lo@MIRROR中午現身新蒲崗，為劇集《大叔的愛》影海報，適逢德斌本月30日58歲生日，大家準備生日蛋糕為他預先慶生，Edan作勢獻吻，德斌搞笑扮毛管戙彈開！

談到生日願望，德斌笑謂：「身體健康，咩事都順利，大家開開心心，工作多番啲啦。（正日點慶祝？）嗰日應該要做嘢，有新劇開，詳情再講啦。」談到《大》劇6月底推出，他直言相當期待：「但又唔係好敢睇（HeHe場面），始終未試過拍呢種場面，（多咀戲？ ）其實又真係冇乜，啲親密戲會睇到笑咋。（裸露場面呢？）露腳趾囉，哈哈！」他又透露其中一場戲與Edan「共處一室」，兩人會由廚房一直「親密」到浴室，但尺度有限，搞笑成分居多。問到日後會否再拍同性戀題材戲？他大方表示不介意，最主要睇角色。

另外，MIRROR 5月演唱會「一票難求」，近日出現黃牛黨，有粉絲被騙去8萬元，Edan與Anson異口同聲表示：「一早已呼籲大家唔好買黃牛飛，同埋都唔使咁心急，或者明年初就有更大型嘅演出呢，況且今次會出影碟，大家可以買嚟留念。」經理人花姐則希望早日將騙徒繩之於法。