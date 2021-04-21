拍足387日　金宇彬復出作《外星人》煞科：好唔捨得

韓國31歲男星金宇彬於2017年確診鼻咽癌後停工接受治療，於前年底逐步復工，投入復出後首部電影《外星人》的拍攝工作，而製作公司今日首度公開金宇彬、柳俊烈與金泰璃的劇照，透露分開第一部及第二部的《外星人》已於4月19日完成拍攝，結束13個月的大長征。

《外星人》講述高麗末期想要爭奪神劍的道士們，與外星人出沒的2021年之間，打開時間之門後展開異想天開的故事，電影是由韓片《盜賊門》及《復國者聯盟》的導演崔東勳執導，加上製作費高達3.5億港元，所以在製作階段已經受到網民關注。

崔東勳指經過387日終於完成拍攝，坦言《外星人》是他拍過最艱辛和迂迴曲折的電影，但亦是拍完之後感到最開心的電影，希望大家能夠享受工作人員辛勞製作的電影，又感謝逾1年來跟他一起努力的演員。

金宇彬就說：「感覺不會完的旅程終於結束了，覺得很不真實，我第一次拍攝時間那麼長的作品，而在拍攝的過程中和工作人員們產生了感情，現在要分開了感覺很不捨得，但也因為作品終於要跟觀眾見面而覺得很幸福。」柳俊烈表示拍攝時覺得很愉快和幸福，期待觀眾在看電影時也會感受到他們的心情，金泰璃亦指拍攝時有很多幸福的回憶，即使平時有感到疲累的時候，但在拍攝時獲得了很多能量，很感謝跟她一起拍攝的演員和工作人員。