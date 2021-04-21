張建聲增肥至220磅搞到大便有血：2個月增30幾磅

藝人張建聲、「蝦頭」楊詩敏及楊柳青為電影《神經大俠》拜神，講到張建聲又肥了不少，頂住個大肚腩，他透露為此電影第3度增肥，是人生最肥：「我依家有220磅，其實食到胃痛、胃酸倒流，去大便都有血。因為個角色講我係鬱鬱不得志嘅肥導演，同陳觀泰合力創造套現代武俠片，我趁自己仲有3字頭，就做埋呢次。」他又透露增肥方法：「2個月增30幾磅，其實幾危險，大家唔好學，我凌晨4點起身煮飯，整臘腸、蒸排骨，都冇計一日食幾多餐，但依家一講嘢就氣喘、易攰。」蝦頭大讚他為藝術犧牲。

講到兩女與他在戲中的關係，蝦頭表示飾演其太太，問到可有親熱戲？蝦頭隨即角色「上身」，攬住對方，笑言：「我哋成日攤喺梳化講嘢，其實我個角色已經係大咗肚。」她又謂今次有內心戲：「我個角色阻止佢做導演，叫佢面對番生活，有場戲講我哋將心底話爆出嚟，佢引導我進入剖白嘅世界，大家平時見我都係性感、搞笑嘅一面。」

楊柳青就表示飾演啤酒妹：「講我係畀導演發掘去做演員。（使唔使性感或者打戲？）唔使，係新突破，今次考演技，一人分飾3角，所以要落功夫。」而講到與陳觀泰合作，張建聲表示：「細個睇過佢1、2套作品，佢一着番件大俠衫真係成個大俠，佢keep得好好，又教我做戲同做人道理。」