心痛張馨月被鬧　林峯Man爆：攻擊我，隨便！

藝人林峯與太太張馨月自結婚後，二人承受着不少壓力，但多數都是女方遭受抨擊，指她不漂亮、機心大，更被翻出黑歷史，指她曾擔任情趣內衣廣告模特兒，根本配不上林峯。

於內地真人騷《妻子的浪漫旅行》中，二人談及這些話題時，林峯嬲爆指自己入行20年，最氣憤的是太太被罵，他謂：「每天無端端被罵，尤其是自己喜歡的女人！」林峯又說：「攻擊我，隨便！沒問題，但是你惡意地攻擊我家人，人身攻擊我最重要的人，我跟你沒完。」對於太太以前的工作，他謂：「這個是很不容易的，對我來說並不是甚麼黑歷史，希望大家用正確的目光，去對待所有人。」

張馨月對於林峯被網民鬧一事亦感難過，即淚流滿面，惹人可憐。她直言看到其他藝人都找到漂亮的太太，各方面都很優秀，自評是個普通女子，老公因而被指沒眼光，她坦言：「其實我看了挺難受的，因為我不想別人這麼說我老公。」之後再忍不住落淚，她說：「加上我的事，我怕影響到他，我心裏還是挺不舒服的。」她又否認貪林峯的家財，表明態度，就算離婚都不會分財產，林峯亦相信愛情，坦言若愛情當生意的話自己接受不了，明顯不接受太太的提議。