日、菲高質銀器　坐鎮隱世小店

近年不少品味小店都選擇於遠離煩囂鬧市的橫街小巷開業，希望可以讓顧客放慢腳步細心欣賞，於寧靜小街感受輕鬆自在的購物體驗。去年尾開業的隱世銀器小店BOULEVARD，店舖內裝潢主要以木材及混凝土為主，將糅合印第安及粗獷風格結合的獨特氛圍呈現大家眼前。主理人刻意選址西營盤穿梭高街與第三街之間的隱蔽小巷兩儀坊，希望喜歡銀器配飾的每一位顧客來到，都可於寧靜舒適的空間，細心欣賞店內的銀器作品。

系出名門 自立門戶

能夠叫銀器迷從繁華鬧市走進林蔭大道，BOULEVARD引入的銀器品牌當然有番咁上下分量。當中主打的日本銀器品牌STUDIO T&Y由村田高詩（Takashi Murata）於1977年創立，因為他熱愛藝術所以從北海道移居東京，其後在妻子笹山由美子（Yumiko Sasayama）鼓勵下加入GORO'S跟隨高橋吾郎（Goro Takahashi）學習製作皮具，隨後自立門戶創立皮具品牌UNCLE TOM，在離開GORO'S時高橋吾郎更向村田高詩饋贈1套金工及皮具製作工具。自此他便開始鑽研銀器工藝，並於1988年正式將品牌易名為STUDIO T&Y，夫婦二人分別負責銀器及皮具製作。

STUDIO T&Y推出的銀器作品包括羽毛、鷹及箭頭等等，雖然都是以印第安文化背景創作，但因為村田高詩年輕時修讀現代藝術，所以其銀器所呈現的形狀及線條都有別於其他品牌的尖銳硬朗，偏向運用圓滑線條去捕捉銀器的自然形態，並會加入松石、瑪瑙、月光石及青金石等寶石，為造工細膩的銀器注入獨特的藝術氣息。此外，基於尊師重道的精神，STYUDIO T&Y從來冇推出過「先金」、「上金」及羽毛戒指，因為村田高詩認為這些作品都是高橋吾郎為GORO'S所創的獨特設計，就算一直以來有無數品牌支持者再三請求製作亦無動於衷。

川久保玲「點名」 潮界新竉

BOULEVARD店內除了有日本銀器品牌STUDIO T&Y坐鎮外，更引入由Dante Dizon及Noli Coronado於2008年共同創立的新進銀器品牌13 LUCKY MONKEY。兩位本身從事廣告創作並精通繪畫及雕刻的主理人相識超過20年，而且同樣熱愛機車及銀器，所以決定將兩者結合創立銀器品牌。其招牌骷髏骨頭戒指早年更被人氣選物店DOVER STREET MARKET GINZA引入，得到川久保玲「點名」後瞬間讓這個來自菲律賓馬尼拉的銀器品牌成為潮界最炙手可熱名字。

現時品牌整個創作團隊共有5位成員，當中擁有廣告公司創作總監經驗的Dante主力擔任品牌營運及繪圖工作，而將圖像變成實體化一件件銀器則由先後為Marvel及DC Comics擔任漫畫角色設計師的Noli負責。其餘3位成員包括：Daweed、Samury及唯一女性成員Donna，則負責蠟雕模具上的細節處理及修飾工作，各人將自己最擅長的創作獨性融入品牌，讓銀器作品蘊藏各種不同元素。