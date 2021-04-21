金秀賢新劇製作費達7千萬　IU登《福布斯》影響力排行榜

前年退伍的韓國33歲男神金秀賢，去年憑電視劇《雖然是精神病但沒關係》復出，今年1月就落實接拍改編自英國BBC劇集《司法正義》的新劇《那天晚上》，與男星車勝元合作，製作公司THE STUDIO M今日就宣布劇集將透過韓國的網上平台Coupang Play公開，將是該平台的首部原創作品。

據悉劇集已於本月初開拍，劇集全長8集，每集60分鐘，預計11月底播映，而有份參與製作的綠蛇傳媒指《那》劇是達100億韓圜（約7,062萬港元）的大製作，即每集製作費高達12.5億韓圜（約847萬港元），有人就質疑是金秀賢的劇酬拉高製作費，因早前曾有韓媒指金秀賢拍攝《那》劇的每集劇酬為5億港元（約353萬港元），但所屬事務所表示無法確認演員的劇酬。

另外，美國雜誌《福布斯》今日公開「30歲以下亞洲最具影響力的30人」名單，當中有多位韓星上榜，包括曾與金秀賢合拍劇集《製作人們》的IU、「國民初戀」秀智、女團MAMAMOO成員華莎及男星南柱赫，而男團GOT7的香港成員Jackson亦有上榜。