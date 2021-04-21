司徒鈺芸同老公隔離似度蜜月　慶祝邂逅10周年好浪漫

藝人司徒鈺芸（JuJu，前名：陳鈺芸）日前與老公司徒永華（Antony）結婚雖只有1年半，但已經慶祝了多個周年紀念，JuJu表示他與老公很喜歡「儀式感」，會慶祝「邂逅紀念日」、「初吻紀念日」、「拍拖紀念日」、「求婚紀念日」、「結婚紀念日」等等。日前，她剛回港正接受強制隔離，期間便與老公慶祝「邂逅10周年」紀念日，她笑言：「非常難忘！因為好多時候因工作關係，大家都要身處異地唔可以一齊慶祝，但依家疫情關係，我哋兩個日日見，感覺大家愈嚟愈恩愛！今次隔離期間喺酒店內慶祝大家都唔可以出去買禮物、或準備啲特別嘅嘢，冇諗過酒店準備咗蛋糕同香檳，又有朋友送鮮花畀我哋，真係好驚喜同埋好窩心。」

她表示21天的隔離本來覺得好漫長，但是眨吓眼明天便是最後一天，後日便可以離開酒店，她說：「我係一個好需要活動空間同非常好動嘅人！要21日唔出房間門口真係一個好大嘅挑戰！幸好電影公司安排我同老公入住900呎嘅六星級酒店套房，同老公一齊隔離，冇咁悶。另外，好多朋友都送咗好多新玩意同運動器材畀我哋，所以我哋日日都喺度做運動，有時會一日做幾次運動，又會玩遊戲機、浸浴、睇電影、做Facial、寫吓劇本等等去打發時間，加上酒店1日3餐都好好食，所以時間都算過得好快。」

隔離完畢後，JuJu接着週末會同朋友去行山，她說：「真係好掛住大自然！好想出去吸收吓清新空氣，望吓翠綠嘅景色！」