巴戟天　床上威震八方

《三國演義》入面嘅呂布英明神威，手執一支方天畫戟真係好打到可以話無敵，論單挑應該都冇人打得贏佢，就算係劉關張三個夾攻都一樣唔夠佢揪，你話呂布幾勁！而中藥中嘅巴戟天同樣咁厲害，可以令男人喺床上威震八方！它為茜草科多年生藤本植物巴戟天嘅根部，主產廣東、廣西、福建等地區，味辛、甘，性微溫，歸腎經，功效包括補腎、益精、助陽、祛風除濕、強筋健骨。

引經據典

中草藥經典《本草經疏》中記載：「巴戟天稟土德真陽之精氣，兼得天之陽和，陽主發散，散則橫行，是當木之令而兼金之用也，故其味辛。」至於《開寶本草》亦指出：「巴戟天療頭面游風，小腹及陰中相引痛，下氣，補五勞，益精，利男子。」所以巴戟天常見於男士補益食療方以及藥方當中，絕對有其重要作用。

於《本經》以及《本草備要》則分別記載：「巴戟天主大風邪氣，陽萎不起，強筋骨，安五臟，補中，增志益氣。」、「補腎益精，治五勞七傷，辛溫散風濕，治風濕腳氣水腫。」

治療陽痿腎虛

巴戟天有溫腎壯陽益精作用，常配淫羊藿、仙茅、枸杞子以治療腎陽虛弱嘅陽萎，例如《景岳全書》當中記載嘅贊育丸。此外，巴戟天亦常配杜仲、萆薢等同用，以治療腰膝疼痛，或風濕久痹，步履艱難，例如《張氏醫通》中記載嘅金剛丸。