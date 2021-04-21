同唐詩詠撞樣有着數　24歲陳嘉慧搶灘愛上胡鴻鈞

現年24歲的無綫新人陳嘉慧（Erica）受到監製賞識，跟胡鴻鈞一同主演新劇《愛上我的衰神》，戲中二人有感情線。之前她參與過不少劇集演出，當中包括《愛．回家之開心速遞》、《伙記辦大事》及《迷網》，現時亦主持兒童節目《Think Big天地》，首次有重戲份的她坦言被選中飾演《愛》劇感到很興奮。樣子清純的她被不少網民讚貌似唐詩詠及劉心悠，而《愛》劇監製方駿釗亦不諱言今次揀選她是因為她有一份日本女仔的清純味道。

Erica於12歲時跟母親移居日本，於當地成長的她畢業於日本櫻美林大學，2017年返港加入無綫藝訓班，翌年正式入行。說到與胡鴻鈞合作，她坦言：「我知佢係邊個，但工作上冇合作，佢唱歌好好聽。（會否有壓力？）Casting時完全唔知道咁多戲份，監製冇同我講，唔知咁有挑戰性，其實個角色都幾似自己，斯文、感覺上好善良，都係啱啱出嚟社會工作。」

她又自爆原本有機會參與劇集《陀槍師姐2021》，但當時身體不好入了醫院，錯失這個機會，她謂：「可能自己平時冇乜調理，但照過磁力共振Check過又冇嘢，淨係覺得身體好唔舒服，可能係因為免疫系統弱，所以成日發燒。」問到最想跟誰合作？她謂：「我想同賴慰玲合作，之前拍《伙記辦大事》時見過佢，好欣賞佢對做戲嘅熱誠，我視佢為學習對象，希望有機會合作。」

Erica 21歲從日本返港，曾想過參選港姐，但最終選擇考訓練班，她解釋：「我冇乜自信選美。（邊方面冇自信？）唔夠靚，多方面都自信不足。（最滿意自己啲乜？）個鼻囉！右邊面比較特別。」她有一位圈外男友，但相當低調，坦言想專注事業。問到覺得日本男仔與港男有甚麼分別？她說：「香港男仔會以女仔行先，比較細心、Gentleman啲，而日本男仔就偏大男人，可能食飯都係由女仔夾餸畀男仔多。我鍾意啲細心又成熟穩重嘅男仔，每個女仔都鍾意被照顧。（有冇同日本男仔拍過拖？）冇，媽咪好嚴格，而且細個讀女校，性格好Cool，去到大學時唔係好識同人溝通。（有冇試過告白？）冇，屋企好嚴，一直掛住讀書。」

Erica表示日本女校與香港女校都大有不同，一般人覺得日本女仔返學一定化妝、染個靚髮，但其實不是，她笑謂：「自己讀私校，比一般公立學校嚴格，日本公立學校係可以化妝、染髮，但私校唔可以，香港同日本最唔同嘅地方係校服方面，日本校服裙標準係膝頭哥對上16cm，呢個係標準，但香港太短唔得，我哋落雪都係着短裙，好凍。（有冇男生等放學？）冇，好嚴，會畀老師趕走。」

對於被網民指似唐詩詠，原來就連陳山聰都曾於公司認錯她！Erica笑言之前有日於公司停車場被叫停，原來是山聰，他說：「當時我有啲嚇一嚇，我問佢：『你嗌我呀？』佢話：『唔好意思呀！我認錯人。』轉頭喺化妝間見到詩詠，佢話：『頭先佢（陳山聰）喺停車場以為你係我呀！』」

Proflie：

生日：5月30日

身高：163cm

體重：48kg

嗜好：唱歌、彈琴及戶外運動

場地：RISE KITCHEN

化妝：lin@linworkshop

髮型：Terrence Chan@Hair