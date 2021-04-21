橋本萌花　千金都要送外賣

相信人人都好希望可以做富少爺、富千金，就咁可以蹺埋雙手唔使做咁辛苦喇。不過日本大集團嘅千金小姐橋本萌花就唔怕辛苦，除咗拍寫真，仲做埋外賣速遞員，真係好勤力呀，抵讚！

高挑有貴氣

阿媽成日都叫我出嚟打工要生性，唔好行差踏錯，仲要勤力返工，千祈咪成日掛住蛇王偷懶，我就會同阿媽講：「叫你老公生性啲就真啦！努力搵多啲錢，等我可以做富二代咁咪連返工都慳返囉！」阿爸就話：「唔使做？人哋橋本萌花就算老竇係大企業老闆都要做呀！又係喎！

阿妹今年22歲，唔知係咪因為出身富裕嘅關係，樣子可愛精靈之餘，仲帶幾分清新貴氣。除咗氣質脫俗，身材亦出類拔萃，個子高挑，身高有成5呎8吋，纖巧嘅胴體配合鮮嫩嘅肉地，腰幼腿夠長，上圍仲有對E Cup美巨乳，質感夠彈又夠挺，加埋一身白皙又滑溜嘅肌膚，令好多寫真妹都自覺望塵莫及。

攞苦嚟辛？

其實萌花只係以兼職形式拍水着寫真，正職就係為U字頭嘅公司做外賣速遞員。做呢行好辛苦喎，係呀！阿妹仲係攞苦嚟辛添，因為佢父親其實係一間分店遍布全日本嘅連鎖拉麵店集團嘅創辦人，所以花妹係一位大富之家嘅千金小姐。至於點解會走去送外賣呢？佢就話自小喺母親嘅教導下，知道做人要靠自己雙手打拼，於是早前一個人去咗東京打工，就係做外賣速遞員喇！

萌花表示未來希望可以增加更多幕前演出機會，例如參演電視台綜藝節目，甚至拍吓電視劇，但係佢就話自己嘅演技麻麻，需要多啲時間同機會去磨練一下。

橋本萌花成日都會上載自己嘅寫真照到社交網同大家分享，亦會分享一下自己嘅美容心得，真係男女粉絲都啱睇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎8吋

三圍：34E-23-33