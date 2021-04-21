J奶娘搞眾籌　胸奴鼎力支持

美巨乳對男人嘅吸引力有幾大？相信唔使多講啦！好似爆乳女優伊川愛梨為新寫真集搞眾籌，結果獲得男士們大力支持，皆因個個都希望可以欣賞佢對J奶嘅威力。另外，日本有插畫家親身體會，美乳對佢嘅人氣有相當大嘅影響呀！

集資出寫真

有「絲綢姬」（シルク姫）之稱嘅J奶寫真女優伊川愛梨，原來不經不覺已經出道3年喇，1999年3月16日出生嘅佢，2018年2月推出第一部寫真DVD《美少女傳說》，雖然身高只得5呎1吋，但卻擁有39J-26-37嘅豐乳肥臀，甫出道即成為寫真界嘅焦點，肉肉嘅美感更係令男士們興奮無比。

為慶祝喺寫真界出道3年，最近佢喺日本眾籌網站Campfire為暫名《Memories of Activities》嘅寫真集進行眾籌，阿妹表示呢本寫真集將會輯錄自出道以來從未發表過嘅寫真相外，當然唔少得新影火速性感照啦！結果眾籌計劃一推出，已經火速籌到超過20萬日圓，喺仲有一個月嘅限期內，籌到目標價70萬日圓相信並唔係難事。

成名捷徑靠美乳

有人問點解日本嘅ACGN作品，都一定有巨乳美少女角色呢？咪就係為咗吸睛囉！日本插畫家Fujiyama Ichiha（フジヤマイチハ）對此更係有深刻體會。筆名「Edel Tea」嘅佢早前喺社交網上分享一段感言，佢表示由2017年8月喺網上分享衣着密實美少女畫作，足足用咗3年時間，終於累積到一萬多嘅追隨者。但喺上年初佢開始畫美乳少女，尺度大咗，吸睛大增，結果只係短短一年，追蹤者人數增加超過一倍，令佢萬二分感慨。呢番留言引嚟同行嘅認同，有十八禁小說家更留言話，以前寫普通小說時讀者人數只係一般，當成鹹濕古仔後人數爆升，仲話美乳至係真理呀！