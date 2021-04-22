【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月十一庚子土成日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、拜師、出行

忌：詞訟、結網、鑽孔

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

愛情運最強，單身者要出外走走才會有收穫。

金牛

出席社交場合，有望從貴人身上獲有用情報。

雙子

易因口不擇言而惹上是非，人際關係受考驗。

巨蟹

事業上有接受新挑戰的魄力，辛勞卻感滿足。

獅子

生活出現不少變數，保持冷靜，防自亂陣腳。

處女

疑心生暗鬼，容易因感情問題而鑽了牛角尖。

天秤

專注力強，行事能按部就班，不易受到干擾。

天蠍

獲幸運之神眷顧，偏財運強，或有意外收入。

人馬

得到愛情滋潤，容光煥發，能以積極心態處事。

山羊

健康就是財富，今天易有碰撞損傷，宜保重！

水瓶

工作出現阻滯，要盡力兌現承諾，保住好聲譽。

雙魚

容易意氣用事，勿讓過激行為破壞人際關係。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 正財旺

（跌）馬 壓力大

鼠

工作順利，有好建議可提出，易得同事支持。

牛

獲得公司器重，可望接觸自己感興趣的任務。

虎

正財運旺，多動腦筋，賺錢機會將接踵而至！

兔

事業運欠佳，要多聽長輩意見，勿鑽牛角尖。

龍

笑口常開，可獲貴人支援，工作可放手一博。

蛇

偏財運較好，利兼職賺外快，可獲意外之財。

馬

是日沖煞，身心承受壓力，工作容易有失誤。

羊

仕途發展遇到阻礙，需要付出更多努力才行。

猴

待人接物要盡量展現出親和力，好運自然來！

雞

行事切勿一意孤行，以免為身邊人帶來麻煩。

狗

想像力豐富，別人一句話也能成為靈感泉源。

豬

桃花運旺盛，單身男女容易得到異性的青睞。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最愛說分手的星座

感情關係是需要雙方都努力去經營，但很多時大家相處久了，就會認為一切是理所當然，不再努力付出及維繫，當對方的缺點愈來愈多，到不能夠忍受的地步，說一句「分手」好像比任何解決方法簡單，但太過輕易放棄一段感情，只怕總有一日你真的會受傷。

有些比較理性的星座，以腦袋分析為主，情緒感覺為次要，可能會較容易說出分手這兩個字。第三位是天秤座，雖然沒有勇氣直接跟對方說分手，但當問題發生時，腦海中的對與錯判斷會很清晰，由於天秤座有個特性，就是很多時都將問題歸咎於對方身上，但又怕直接指出其不足，容易將分手變成不滿對方的最終策略。第二位是白羊座，脾氣比較快來快去，又不喜歡拖泥帶水，當生氣時，甚麼衝動的決定都可能釀成錯誤，尤其是跟另一半吵架一刻，滿腦子都是憤怒，分手一句話隨時衝口而出。最後是水瓶座，能夠抽離於個人的情緒，以理性去解決問題，可以是很冷靜及沒有人情味，縱使大家願意分析問題的原因，但往往會忽略眼前人的感受或需要，當不再用心去投入這段感情時，純粹解決問題，分手會是短痛，而且不再有負累，只要夠冷靜，重新開始另一段關係不是困難。