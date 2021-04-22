東方日報C1：苟芸慧撞爆眼角　緊急送院

前華姐冠軍苟芸慧（苟苟）早前到加拿大探親，近日才秘密返港。她在酒店接受強制隔離期間意外撞傷頭，頓時血流如注，需緊急送院治理！向來緊張老婆的陸漢洋大呼心痛，指苟苟血糖、血壓同樣偏低，日後定必加倍留神照顧。

苟苟身體狀況向來令人擔憂，早年她因甲狀腺問題致暴肥，高峰期體重達170磅，更被冠以「肥苟」稱號，之後她勤做運動減磅，幾經辛苦才回復昔日美態。2018年，她與錫礦大王後人陸漢洋（William）結婚，婚後一直過着快樂少奶奶生活，可惜依然弱不禁風，去年決定做雪卵手術的她，有指之後因忽略休養，試過做運動期間出現呼吸困難險窒息，需急召白車送入急症室，幸最終無大礙。

大陣仗護送

事隔不足1年，苟苟再次「出事」，早前她到加拿大探望家人後返港，正在酒店接受強制隔離，期間竟意外撞傷頭，即時血流如注，需緊急送院治理。由於是隔離人士，故其送院過程相當大陣仗，相關人員全部做足防疫措施。

苟苟昨日受訪時直認隔離期間曾入院：「前兩日咁啱生理期，我喺床上睇iPad嘅時候突然頭暈，仲撞咗落iPad度，整傷咗眼角流血，由於傷口都幾深，所以即刻入醫院。（有冇縫針？）冇，但有黐啲膠布，等傷口愈合。」

「出關」狂接Job

William去年已因老婆突然入院而嚇親，對於苟苟今次受傷再度送院，他大呼心痛：「太太整親梗係心痛啦，但知道佢冇乜大礙，暫時放心啲。」他直言老婆身體比較虛弱：「佢成日暈，有啲低血糖同低血壓，已經有醫生睇住，多謝關心。」問到苟苟為何隻身到加拿大探親？他說：「結婚後佢都未返過加拿大，所以好掛住家人，但我有太多工作喺身，抽唔到時間陪佢返去。」老公忙得不可開交，苟苟亦然，婚後依然深受廣告商歡迎的她工作不斷，月底就完成隔離「出關」，屆時已有一連串工作等着她，既要拍廣告又要出席活動，做到冇停手，真的要速速養好身子！

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