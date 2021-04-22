王菲主動Add人竟然被拒絕　圈中女神面懵實錄曝光！

唔好以為圈中女神問人拎Contact係易過借火，正當個個恨同明星交換聯絡嘅同時，原來都有人唔受「引誘」，收到天后Friend request都一樣照拒絕，男人，果然有原則！

天后王菲嘅微信Account絕對搶手，連藝人想問佢拎Contact都難，不過大陸知名笑匠岳雲鵬就夠晒好彩，早前佢喺大陸綜藝節目《初入職場的我們》中，就自爆佢同王菲有次終於同台，王菲知道岳雲鵬係自己粉絲後，就主動託人傳話，問佢要唔要王菲聯繫方式，點知岳雲鵬一口拒絕：「我覺得聯繫方式不是我們之間的一個橋樑，我就遠遠地看着她。」明嘅，撐你理智追星！

其實唔止佢，范冰冰都試過直頭被Del好友嘅「屈辱」！話說大陸名主持汪涵喺圈中都有一定地位，佢就曾被爆料指唔玩微信，當時佢自爆曾有100多個好友，佢竟然覺得好可怕，決定將冇意義嘅嘢全部Del：「陳坤、范冰冰我都刪掉了！」因為汪涵唔信咁樣就會影響佢同對方嘅友誼：「不會因為彼此之間沒有微信而長期不聯絡，感情變不好。」

憑熱爆劇《三十而已》人氣急升嘅內地女星江疏影，係圈中出名嘅氣質女神，不過女神一樣冇着數，佢曾喺綜藝節目《恕我直言》中，被蔡康永問肯唔肯畀現場男嘉賓、名律師陳秋實加佢微信，江疏影當時豪爽話無問題。面對女神開綠燈，點知陳秋實表示：「我的微信有5000人了，已經滿了，加不了你。」女神？咩嚟㗎？

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