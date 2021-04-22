城中最高「敏華冰廳 」新店開業　探索香港懷舊美食風味

【特約報道】作為品牌香港第30間分店，山頂廣場新店主打懷舊港式美食，將最地道的香港味道在最知名的香港地標呈現。甫踏入餐廳首先映入眼 簾的是一面霓虹燈牆以及仿纜車造型的車卡，旁邊設有富香港特色的街道指示牌和英式皇冠紅郵筒，適合打卡留念之餘，亦為整個室內格調增添點綴和復古風情。菜式方面，當然少不了敏華冰廳的招牌菜式之一的「敏華黯然銷魂飯」，以4片厚切半肥瘦的脢頭叉燒為主角，叉燒燒至燶邊焦脆，啖啖肉汁，充滿油脂香，再加上軟糯的金鳳香米、流心荷包蛋、秘製頭抽和香葱油，令人一口接一口吃個不停。

新店設有限定菜式的火焰玫瑰鐵板叉燒，挑選肉質軟腍、脂肪分布平均的脢頭豬肉，每啖均爽口且帶嚼勁，廚師更以蜜糖將肉邊燒至香脆，上菜時，店員會於客人面前淋上香醇的玫瑰露酒，隨即點燃，火焰伴隨着一陣陣誘人的酒香和叉燒的焦香，帶來多重的感官享受，叉燒迷可別錯過了！下午茶則必試滋味養顏的「黑松露蛋白厚多士」，自家以日本麵粉製作的白麵包烘烤成外脆內軟的厚多士，配上軟綿綿的蛋白和濃郁黑松露醬，在店內露天茶座邊享用邊欣賞山頂迷人景致，別有一番風味。

Shop Info.

敏華冰廳（山頂廣場分店）

地址：山頂山頂道118號山頂廣場2樓205號舖

查詢電話：2380 8186