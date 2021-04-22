黎諾懿放火整蠱！陳敏之變身救火女超人

由艾粒和農夫主持的《大整蠱》第3集播出，4位主持先自玩，各人都要被反綁雙手，撞擊尖物以篤爆身上的氣球。少爺占用身壓向地上的仙人掌，因身太重關係，仙人掌都被他壓爛，玩到趴地差點起不了身。陸永和當奴鬥吹氣球，陸永原來唔識吹氣球，吹極吹唔脹，其他人惟有走先。

第二部分，當奴扮成紙箱盒人在走廊嚇路過的《愛·回家之開心速遞》藝人，湯盈盈掛住講電話，嚇到叫「Oh My God」長腳蟹呂慧儀亦嚇到尖叫，之後湯盈盈和長腳蟹竟然成為共犯，引其他《愛》的同事好像沈可欣和李泳豪行近紙盒人方向，《愛》一班藝人，認真玩得。

農夫之後轉玩枕頭大戰，在電視城見人就用枕頭開戰，羅浩銘有武術底子，農夫都敢照打，羅打到跌手提電話。跟住就有李國麟、C AllStar和陳展鵬，陳展鵬一味逃跑，更跳上巴士，身手敏捷。之後拿着不知從何而來的煎pan，作勢反擊。農夫連女仔都唔放過，容羡媛被打到頭髮亂晒，不過一樣「鬼火咁靚」，Gin Lee弱質纖纖但不就範，都有還手。

重頭整蠱環節，請來黎諾懿幫手，拍攝一輯假的《家居拯救隊》錄影外景，整蠱對象是陳敏之。屋主是一對瘋狂夫婦，夫婦一開始就鬧交，女主人一度下逐客令，火藥味十足，之後敏之整爛櫃門及摷出寫真集，令敏之一面尷尬：「呢個出唔到街喎！」其實寫真是導演預早設計。夫婦再爆衝突，老公突然狂躁離家，之後竟然回家用鐵鏈鎖鐵閘兼扮放火，玩到好大。敏之被潑假火水，仍保持冷靜，不停叫搵黎諾懿，其實幫兇黎諾懿就在門外撥火，敏之唔理三七廿一，自己走入廚房放盆水淋火，變身Superwoman，好英勇。