徐睿知新片票房稱冠　姜河那唔翹IU原因：唔鍾意氣氛咁僵硬

姜河那在《黃金漁場》中解釋在發布會上不和IU翹手的原因。

韓國男星金正賢最近被爆於3年前與少女時代成員徐賢合拍劇集《時間》時態度惡劣，更在發布會上拒翹女方，其後爆出原來是當時的女友徐睿知在背後操控，禁止他與女星及女工作人員接觸，更稱呼金正賢做「金僵硬」，引起網民熱議，而男星姜河那昨晚亮相節目《黃金漁場》時就搞笑地澄清當年不與IU翹手的「爭議」。

姜河那昨晚亮相節目宣布新片《雨和你的故事》，期間主持金九拉拿出在網上成為話題的照片，見相中姜河那在劇集《步步驚心：麗》的發布會上被記者要求與IU翹手時，他卻將雙手翹起，而在音樂劇上被要求貼住膊頭影相時，他卻擺出縮起膊頭的甫士，被網民稱他為「奇怪的姜河那」。

金九拉指最近有演員因為不翹手而惹爭議，間接提及金正賢的耍大牌事件，而姜河那就解釋當時不翹手的原因：「我不喜歡僵硬的氣氛，因為是很拘謹的場合，即使我說很有趣的話，記者們都沒有反應，我是因為想讓大家放鬆才做這樣做，之後我當然是和IU小姐翹住手拍照了。」而當姜河那講到「僵硬」一詞時，一眾主持人都忍不住爆笑，姜河那卻表現迷惘，似乎不知道金正賢的「金僵硬」事件。

另外，徐睿知被爆是「恐怖女友」後取消出席新片《明天的記憶》的活動，只有男主角金剛宇亮相宣傳活動，而她的爭議未有影響票房成績，電影昨日開畫首日有18,187人入場，登上單日票房冠軍。