俄仔唔想出道黑面Hea爆　王友良尊重選擇

大陸男團選秀節目《創造營2021》掀起了「修想回家」的熱潮，參賽者俄仔利路修（Lelush）hea跳獲網民勁Buy，愈給他投票，他愈不能回家，近日他再黑面拍片作出呼籲，片中他兌現進入總決賽的承諾，就是食半隻檸檬，他在鏡頭前吞下半隻檸檬，面不改容，並繼續黑面叫大家不要再撐他，他說：「就是我對我的排名不太高興，因為創始人們說，他們要我到總決賽，但是排名那麼高要幹嘛？然後如果有人還在撐腰，等於你們不在乎我的感受，所以我希望如果進到總決賽，不要再撐腰，我不開玩笑，謝謝。」

身為利路修經理人的王友良，表示明白和尊重言論：「我希望佢唔使出道，呢個係佢心願，作為佢嘅好朋友，我哋唔止係老闆和藝人關係，我哋好似兄弟、又係合夥人關係。（佢出道可能會令公司賺更多錢？）在公司嚟講，藝人出道邊個唔想？但佢本人唔想，要尊重佢本人，就算唔出道，公司都會安排好多工作畀佢。」至於另一旗下藝人羽生田挙武亦進身很前的位置，王友良說：「希望羽生田有好成績，希望利路修唔入圍。」對他們兩個準則，十分搞笑。

另外，羽生田挙武的妹妹依舞早前拍跳舞片為哥哥打氣加油，意外地吸引90萬人次觀看，網民紛紛留言讚她靚女，不少參賽者更講笑要結識依舞。