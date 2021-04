廖啟智做人態度感動大家　鄺文珣悟出真理教導女兒

資深藝人廖啟智(智叔)於周二舉行安息禮,圈中教友王祖藍、鄺文珣、蔣志光、杜燕歌、張崇德及太太劉美娟等組成詩歌班唱聖詩送智叔最後一程。安息禮拜上智叔遺孀陳敏兒談及亡夫的生前點滴感動每位人士,智叔的待人處事、專業態度都讓人敬佩。

安息禮後,聖詩班成員的鄺文珣,在社交網發表感受,她透露《雲上太陽》是陳敏兒點唱給智叔的:「昨天在智叔安息禮拜,唱的是《雲上太陽》,是敏兒選擇給詩班獻唱的,我並沒有問她為甚麼會選擇這首歌,但大約的意思是無論你現在是處於甚麼景況,是在高山還是低谷,抬起頭看見的是永遠不變的雲上太陽。

我們不能看見風,但它卻存在,雖然現在處於逆境,但卻相信神從來沒有離開。除了很感受到敏兒對智叔和小諾諾現在回到天家的信心之外,亦讓我聯想到智叔也是跟隨着這些教導去養育他的兒子,無論成長時有甚麼磨擦,兒子們最終也看到爸爸的用心 (he is always there for them),所以敏兒要求我們唱詩的時候都帶着笑容,我還以為自己可以。看到一幕幕的片段,讓我心裏有很多感受,今天拖着女兒的手返學,仍然思想着智叔對人生的態度,這也是我要繼續學習的功課。」