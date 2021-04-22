周末悶悶哋？市集尋好滋味

聽日又係周末，大家為身邊大小朋友想好節目末呢？逛市集好像已經成為大家嘅周末日常，如果恰巧巴絲打同身邊嘅大小朋友都係饞嘴之人嘅話，就唔好錯過以下介紹嘅美食市集喇！

雲集本土品牌特色美食

近年潮流興減碳保育，因而帶起飲食界主張食用在地食材，令本土品牌興起，而作為全港首個自製美食品牌平台嘅Calioo（隔籬屋），本身係專門發掘本地小店同特色食品嘅一站式網上購物平台，可以話食正潮流。品牌於4月23日至26日期間，喺中環開設首個期間限定嘅實體市集，屆時有逾30個攤位，雲集多個小店及本地隱世烘培好手，包括蛋糕、曲奇餅、酥餅、麵包、特色醬料、中式糕點和地道美食，甚至還有寵物零食添！市集免費入場，同場更設有多個工作坊，帶來別開生面嘅市集體驗。

詳情：

日期：4月23日-26日

時間：11am-9pm

地點：中環蘇豪區閣麟街36號（G樓-3樓）

寶島文青雜貨地道小食

台灣係唔少人嘅「家鄉」，封關無得出埠令唔少人想念寶島美食來，而將於5月15及16日喺沙田舉行嘅「香港遊‧台灣味」市集，屆時有8個由台北至台南嘅文青雜貨、小食等地道品牌，如著名嘅台灣鳳梨酥品牌「微熱山丘」、獲得台灣文創精品獎嘅「MUFUN 木趣設計」和台灣首創茶香水品牌「P.seven」等。場內亦設有臺灣觀光局駐香港辦事處 嘅攤位，特別配備地道彈珠台，讓大家重溫逛台灣夜市嘅樂趣。此外，場內更設有多個DIY手工藝工作坊，如透過參加「台灣味職人文化學堂」深度認識台灣嘅木器窗花工業、原住民歷史等，另有本地藝術家Alison Hui教大家台灣美食速寫等，讓大家過一個文青味滿滿嘅周末。

詳情：

日期：5月15日-16日

時間：12nn-7pm

地點：香港沙田凱悅酒店平台