靈敢侶情：出一本書能賺到多少？

好多人都想出書，但又不了解出書過程，今次跟大家分享一下。

就以我今個月上架的食譜書為例，其實作者負責的，只有書中的文字、和食物製作，至於拍食品照片、美術設計、編輯、用甚麼照片做封面、印刷、印幾多本、發行到哪家書店售賣等等，均全由出版社負責。

作者寫好書後，便會把文稿交給編輯，往後的事，作者可以提出意見、或說出自己的意願，但都只限於本書的內容，出版社會按經驗和專業的角度決定是否要採納。因為，作者的強項是寫書，出版社的強項是出版和發行書籍，團隊各人付出自己的優勝之處，才可完美演繹分工合作的精神，若作者太干涉以外的流程，只會令大家寸步難行，拖延進度，破壞彼此的心血。

製作費方面，食譜書內所見到的食物、和設計食譜時所用到的一切費用，全由作者負責，並沒有向「出版社claim數」之說。如果你想出食譜書，便得自付鑽研食譜、和製作拍攝時所需的食物費用。以一本書有50個食譜去計算，每個食譜的花費約$500至$1500（我試過一個食譜花了$3000多元），你的成本便是$25000至$75000。所以，若以金錢的角度去看，寫小說、散文、或者自傳的成本會比較低。

不過，以香港的市場去看，由本港作者寫的純文字類書籍的銷量，很多時都不太理想，曾經有行內人告訴我：「賣到100本已經不算慘，50本都試過。」因而，現在不少出版社都對純文字類的書籍卻步，始終整個團隊有太多員工，若合力做完一本書卻賣不出去，便等同白付薪金。但又不要以為食譜書很有市場，現在網絡發達，食譜一網都是，作者憑甚麼要人買自己本書，也是我們要思考和努力的地方。

然後，就輪到大家都關心的問題：出一本書，作者賺到多少？曾經有網民罵我賺得多：「本書同人對分，一本收幾十蚊，賺死佢！」（「對分」是指作者收50%版稅）哈哈！告訴大家，作者根本沒有、絕對無可能有50%版稅。

一本書的收入，要分給很多人，出版社、印刷商、發行商、書店、物流、倉庫，全部都要交貴租、和給員工出糧，若按人頭分餅仔去計，作者怎可能分到50%？

其實作者的版稅，一般不會多於10%，若一本書的定價$90，作者只能收到不多過$9；若書售到海外，作者的版稅更會減一半，即不多於$4.5。現在你可以計計數，出一本食譜書，就取最便宜的$25000成本、和本本都收足10%（即$9）版稅去計，若書賣少過2778本，便等於白做了一整年；若賣過這個數，才叫有幾蚊糧出，又怎能叫「賺死」？

那麼在香港，一本食譜書有無可能賣到第2778本？沒有說不可能，但要看運氣，畢竟每天都有人中獎，我就只能給你一個「哈！」

所以在香港，全職作者的數量少之又少，因為出書根本無可能養得起自己，除非著作能銷到人口多的國家、或整個東南亞，同時又找到一家有誠信、又有地位的出版社，就是出版社既能收足錢，然後又會發給作者。事關，作者是無可能單靠一己之力，知道本書賣了多少、賣到哪裏，我們只能在每年發放一次（有些是兩次）的版稅單中看到。

因此，當有讀者問我：新書會在（某國家／某書店）買到嗎？我真的答不上，某國或某店賣不賣，要看人家想不想入貨。作為作者，真的不能跑去某書店問職員：「為何不賣我本書？求求你賣啦！我有讀者想在你這兒買。」人生並不如戲，有很多事是不應該做的。

至於寫一本書有甚麼程序？怎麼去寫一本書？寫了之後本書有甚麼命運？下次再跟大家分享。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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